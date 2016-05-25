mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Грозы и ливни пройдут в среду на Ставрополье

25 мая 2016, 17:16
По сообщению на сайте краевого МЧС России, в некоторых районах Ставропольского края ожидаются грозы и ливни.

По сообщению на сайте краевого МЧС России, в некоторых районах Ставропольского края ожидаются грозы и ливни.

Во время непогоды МЧС советует обеспечивать дренажные стоки в частных подворотнях и обязательно соблюдать меры безопасности. Необходимо проявить бдительность и следить за целостностью линий электропередач. Если гроза настигла вас в пути, следует остановить автомобиль, закрыть окна и переждать ненастье.

Если возникнет ситуация, угрожающая жизни и здоровью, необходимо позвонить по телефонам экстренных служб по номерам «01» – стационарный или «112» - мобильный номер.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44