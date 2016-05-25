Грозы и ливни пройдут в среду на Ставрополье

По сообщению на сайте краевого МЧС России, в некоторых районах Ставропольского края ожидаются грозы и ливни.
Во время непогоды МЧС советует обеспечивать дренажные стоки в частных подворотнях и обязательно соблюдать меры безопасности. Необходимо проявить бдительность и следить за целостностью линий электропередач. Если гроза настигла вас в пути, следует остановить автомобиль, закрыть окна и переждать ненастье.
Если возникнет ситуация, угрожающая жизни и здоровью, необходимо позвонить по телефонам экстренных служб по номерам «01» – стационарный или «112» - мобильный номер.