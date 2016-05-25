Больше всего в 2015 году среди глав районов Нижнего Новгорода заработал сити-менеджер Белов

Сити-менеджеру Белову удалось заработать 1,67 млн.руб. Сергей Белов (глава нижегородской администрации) подал декларацию на сумму 1,67 млн.рублей за 2015 год. Данная информация была размешена на сайте администрации города. Среди глав нижегородских районов больше всех за 2015 год удалось заработать главе Нижегородского района Игорю Согину. Его сумма – 28, 91 млн. рублей (учитывая доходы от вкладов в банках).