Больше всего в 2015 году среди глав районов Нижнего Новгорода заработал сити-менеджер Белов

Сити-менеджеру Белову удалось заработать 1,67 млн.руб. Сергей Белов (глава нижегородской администрации) подал декларацию на сумму 1,67 млн.рублей за 2015 год. Данная информация была размешена на сайте администрации города. Среди глав нижегородских районов больше всех за 2015 год удалось заработать главе Нижегородского района Игорю Согину. Его сумма – 28, 91 млн. рублей (учитывая доходы от вкладов в банках).
Заместители главы администрации – Мария Холкина и Сергей Миронов – заработали 1, 635 млн. руб. и 3, 586 млн.руб. соответственно.
Глава администрации Советского района Денис Новиков в прошлом году получил доход в размере 1,457 млн.рублей. В Ленинском районе – глава администрации Надежда Рожкова получила доход на 1, 818 млн.рублей. Глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков заработал 4, 777 млн.рублей (учитывая продажу автомобиля).
Бывшему главе района Дмитрию Шурову (в апреле 2015 он был уволен по статье «Мошенничество» после возбуждения уголовного дела) удалось получить доход в размере 1, 26 млн. рублей. Исполняющим обязанности главы данного района назначили Михаила Шарова. За прошедший год он подал декларацию на 1,191 млн.рублей.
В этом году сменились главы еще трех районов. Это районы: Сормовский, Московский и Приокский. И.о. Московского района декларировал 1,092 млн.рублей. Каковы доходы двух других глав районов – не указывается.