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Владимир Путин увеличил чиновникам пенсионный возраст

24 мая 2016, 10:52
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал об этом указ, который начнет действовать с первого января 2017 года. Пенсионный возраст мужчин увеличится до 65 лет, женщин - до 63 лет к 2032 году. Возраст будет увеличиваться поэтапно по полгода ежегодно.

Закон «О внесении в отдельные законодательные акты в части увеличения пенсионного возраста отдельными категориями граждан» коснется государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и лиц, занимающих государственные должности РФ, регионов и муниципальные должности на постоянной основе.

В связи с принятыми изменениями с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, который дает право на установление пенсии за выслугу лет. Стаж предлагается увеличивать ежегодно по полгода.

В связи с поправками, предлагается учитывать госслужбу после 55 женщинам и после 60 мужчинам при определении накопительной пенсии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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