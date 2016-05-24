Владимир Путин увеличил чиновникам пенсионный возраст

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал об этом указ, который начнет действовать с первого января 2017 года. Пенсионный возраст мужчин увеличится до 65 лет, женщин - до 63 лет к 2032 году. Возраст будет увеличиваться поэтапно по полгода ежегодно.