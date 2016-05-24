Владимир Путин увеличил чиновникам пенсионный возраст

Закон «О внесении в отдельные законодательные акты в части увеличения пенсионного возраста отдельными категориями граждан» коснется государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и лиц, занимающих государственные должности РФ, регионов и муниципальные должности на постоянной основе.
В связи с принятыми изменениями с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, который дает право на установление пенсии за выслугу лет. Стаж предлагается увеличивать ежегодно по полгода.
В связи с поправками, предлагается учитывать госслужбу после 55 женщинам и после 60 мужчинам при определении накопительной пенсии.