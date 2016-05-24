В Уфе проведут еще одни праймериз - молодежные

- По данным на 21 мая, было пять заявлений от тех, кто хочет проявить себя в политике, - сказал Айрат Гибадуллин. - Сам отбор пройдет в отеле Hampton by Hilton 4 июня. Таким образом у политически активных молодых людей еще есть шанс попасть на эти праймериз.