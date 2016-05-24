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В Уфе проведут еще одни праймериз - молодежные

24 мая 2016, 16:10
После «Единой России» своеобразные праймериз решили провести в Уфе и в партии Роста. Как сообщил Медиакорсети руководитель молодежного крыла партии Роста Айрат Гибадуллин, победители отбора молодежных лидеров попадут в списки партии на выборах в Госдуму.

Теоретически шанс стать кандидатом в депутаты от партии Роста может любой молодой человек в возрасте до 35 лет. Если пройдет отбор в молодежные лидеры. Председатель партии Борис Титов гарантировал включение в федеральный и региональный списки партии представителей молодежи.

- По данным на 21 мая, было пять заявлений от тех, кто хочет проявить себя в политике, - сказал Айрат Гибадуллин. - Сам отбор пройдет в отеле Hampton by Hilton 4 июня. Таким образом у политически активных молодых людей еще есть шанс попасть на эти праймериз.

Подать заявку можно на сайте партии.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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