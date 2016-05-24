В Уфе проведут еще одни праймериз - молодежные

Теоретически шанс стать кандидатом в депутаты от партии Роста может любой молодой человек в возрасте до 35 лет. Если пройдет отбор в молодежные лидеры. Председатель партии Борис Титов гарантировал включение в федеральный и региональный списки партии представителей молодежи.
- По данным на 21 мая, было пять заявлений от тех, кто хочет проявить себя в политике, - сказал Айрат Гибадуллин. - Сам отбор пройдет в отеле Hampton by Hilton 4 июня. Таким образом у политически активных молодых людей еще есть шанс попасть на эти праймериз.
Подать заявку можно на сайте партии.