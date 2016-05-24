В Нижнем Тагиле в ходе праймериз было отмечено незаконное применение госсимволики

В отделения полиции города Нижнего Тагила поступили заявления о том, что на проходящих дебатах и праймериз партия Единая Россия на противоречащих закону основаниях применила государственную символику (были обнаружены изображения герба). Одним из очевидцев были сделаны фотографии и вследствие был вызван наряд полиции. Прибывшие на место полицейские зафиксировали нарушение и составили протокол. Теперь виновников ждет наказание. Скорее всего виновным окажется должностное лицо, которое будет вынуждено оплатить существенный штраф в 7 тысяч руб.