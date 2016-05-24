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В Миллерово военные ведут подрыв списанных зданий.

25 мая 2016, 01:10
В Ростовской области, в городе Миллерово производится подрыв списанных зданий в целях освобождения участка для постройки новых военных частей, как сообщают в штабе Южного военного округа.

В Ростовской области, в городе Миллерово производится подрыв списанных зданий в целях освобождения участка для постройки новых военных частей, как сообщают в штабе Южного военного округа.

В пресс-службе комментируют: «Военнослужащие таким образом расчищают площадь для постройки военных частей вновь создаваемой Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии».

Двадцать семь списанных сооружений уже обрушены на данный момент, как сообщает пресс-центр.

Подрыв зданий осуществляется с помощью взрыввеществ электрическим способом.

Более ста человек задействованы в работах по расчистке участка и около тридцати единиц техники.

Как комментирует пресс-центр Южного военного округа, новые части мотострелковой дивизии будут создаваться вновь, с нуля.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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