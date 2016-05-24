В Миллерово военные ведут подрыв списанных зданий.

В Ростовской области, в городе Миллерово производится подрыв списанных зданий в целях освобождения участка для постройки новых военных частей, как сообщают в штабе Южного военного округа.
В пресс-службе комментируют: «Военнослужащие таким образом расчищают площадь для постройки военных частей вновь создаваемой Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии».
Двадцать семь списанных сооружений уже обрушены на данный момент, как сообщает пресс-центр.
Подрыв зданий осуществляется с помощью взрыввеществ электрическим способом.
Более ста человек задействованы в работах по расчистке участка и около тридцати единиц техники.
Как комментирует пресс-центр Южного военного округа, новые части мотострелковой дивизии будут создаваться вновь, с нуля.