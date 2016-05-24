В Башкирии ещё один глава администрации стал фигурантом уголовного дела

В следственном комитете считают, что Рафик Харисов превысил должностные полномочия, и подписал фиктивные акты выполненных работ по строительному подряду, тем самым нанёс ущерб району в размере 1,2 млн рублей.
По данным следователей, в 2012 году администрация заключила госконтракт на обустройство водопровода в одном из микрорайонов села Верхние Киги общей стоимостью 25 млн рублей. В материалах дела говорится, что в конце 2013 года Харисов подписал документы, надеясь на то, что подрядчик выполнит работы, но этого до сих пор не произошло, а деньги из бюджета республики подрядчик уже получил.
В случае, если вина Рафика Харисова будет доказана, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.