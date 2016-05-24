mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимские власти обещают обработать парки от комаров

24 мая 2016, 04:23
Кровожадные комары преследуют жителей Уфы буквально повсюду – в лесах, парках, на остановках, на работе и даже дома. Недавно жители города ради интереса написали письмо, обращенное главе города, однако на самом деле они не надеялись на какую-то поддержку.

Кровожадные комары преследуют жителей Уфы буквально повсюду – в лесах, парках, на остановках, на работе и даже дома. Недавно жители города ради интереса написали письмо, обращенное главе города, однако на самом деле они не надеялись на какую-то поддержку.

Какого же было их удивление, когда в ответ на это письмо, 24 мая, был получен ответ, суть которого заключалась в том, что местные специалисты по дезинфекции проведут масштабную работу по очистке города от вредных насекомых и обработают практически все скверы и парки, чтобы обезопасить местное население.

К слову, в прошлом году из городского бюджета на подобные цели было выделено 30 миллионов рублей, однако в этом году никакой информации о выделенных средствах не поступало.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44