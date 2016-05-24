Уфимские власти обещают обработать парки от комаров

Какого же было их удивление, когда в ответ на это письмо, 24 мая, был получен ответ, суть которого заключалась в том, что местные специалисты по дезинфекции проведут масштабную работу по очистке города от вредных насекомых и обработают практически все скверы и парки, чтобы обезопасить местное население.