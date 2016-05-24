Уфимские власти обещают обработать парки от комаров

Кровожадные комары преследуют жителей Уфы буквально повсюду – в лесах, парках, на остановках, на работе и даже дома. Недавно жители города ради интереса написали письмо, обращенное главе города, однако на самом деле они не надеялись на какую-то поддержку.
Какого же было их удивление, когда в ответ на это письмо, 24 мая, был получен ответ, суть которого заключалась в том, что местные специалисты по дезинфекции проведут масштабную работу по очистке города от вредных насекомых и обработают практически все скверы и парки, чтобы обезопасить местное население.
К слову, в прошлом году из городского бюджета на подобные цели было выделено 30 миллионов рублей, однако в этом году никакой информации о выделенных средствах не поступало.