У хоккейного клуба «Торпедо» серьезные финансовые трудности

По словам главного тренера команды Петериса Скудры, в клубе последняя выплата зарплат была более чем четыре месяца назад. Он подтвердил, что команда испытывает ощутимые сложности с финансами и очень надеется на скорейшее их разрешение. Руководитель команды открыто заявил о своем беспокойстве относительно будущего команды. Так же он не стал отрицать, что в сложившейся ситуации, точнее, если она не изменится, он вполне способен покинуть свой пост. Но на данный момент он проявляет терпение и не готов пока однозначно объявить о прекращении взаимодействия с командой.