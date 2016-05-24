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У хоккейного клуба «Торпедо» серьезные финансовые трудности

24 мая 2016, 18:20
По словам главного тренера команды Петериса Скудры, в клубе последняя выплата зарплат была более чем четыре месяца назад. Он подтвердил, что команда испытывает ощутимые сложности с финансами.

По словам главного тренера команды Петериса Скудры, в клубе последняя выплата зарплат была более чем четыре месяца назад. Он подтвердил, что команда испытывает ощутимые сложности с финансами и очень надеется на скорейшее их разрешение. Руководитель команды открыто заявил о своем беспокойстве относительно будущего команды. Так же он не стал отрицать, что в сложившейся ситуации, точнее, если она не изменится, он вполне способен покинуть свой пост. Но на данный момент он проявляет терпение и не готов пока однозначно объявить о прекращении взаимодействия с командой.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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