Рустэм Хамитов пообещал игрокам «Уфы» увеличить бюджет

Напомним, 21 мая ФК «Уфа» победой над московским «Спартаком» решил задачу и сохранил за собой место в российской Премьер-лиге.
Рустэм Хамитов поблагодарил команду за результат:
- Хотя концовка чемпионата была сложной, последний тур был непредсказуемым во всех отношениях. Но звёзды так сошлись, что мы заняли 12-е место, и на сегодняшний день это хороший результат.
- Командный дух способствовал тому, что сезон завершился таким счастливым образом, - прокомментировал итоги чемпионата Рустэм Хамитов. - Надеюсь, что этот дух вы сохраните в сезоне 2016-2017 годов. Но задачу по продвижению вверх, получению новых результатов, достижений никто не отменяет.
- Могу точно сказать, что мы будем работать над увеличением бюджета, - сказал глава региона. - Не хочу сейчас обозначать прямую зависимость результата от бюджета, а хочу настаивать на том, что командный дух, работа над собой, чувство ответственности за республику, за Уфу – это главное. Знаю, что это у вас есть.
Все знают, что матчи с «Уфой» – это не какие-то рядовые, проходные встречи. Это всегда борьба, характер, бескомпромиссные действия на поле, спортивный азарт.
Глава Башкирии намекнул про результат «Лестера» в английской премьер-лиге:
- Пример клубов чемпионата Англии показывает, что можно стартовать так, что никто и не догонит. И в нашей лиге были успешные примеры, когда не фавориты здорово отыграли и показали себя, получили хороший спортивный результат. Верю, что наш клуб и мы с вами будем добиваться новых результатов.
Ещё раз всем вам спасибо. Знаю, что вы не щадили себя. У вас действительно сложная работа. Вы молодые, у вас впереди хорошие матчи, много побед. Из поражений надо черпать уроки. В целом вы действовали по-мужски. И за это вам спасибо.
- У вас есть всё для того, чтобы побеждать любого соперника, - подчеркнул Рустэм Хамитов.
- Не в первый раз мы встречаемся с главой республики, - прокомментировал Медиакорсети эту встречу полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев, снявший капитанскую повязку после травмы. – Встреча прошла на позитивной ноте. Последний матч, можно сказать вытащил весь сезон. Я до сих пор не могу отойти от того матча. (У Азамата даже голос немного сел – прим.ред.). Рустэм Закиевич сказал, что поддержка клубу со стороны республики будет, и попросил нас сыграть в следующем сезоне на более высоком уровне.
- Вы были в составе запасных на последней игре, несмотря на травму, вы были готовы выйти на поле или просто вышли для поддержки команды?
- Я был готов если не физически, то морально. Сделал укол. И если бы не было Игоря Безденежных, когда потребовалась вынужденная замена Зубарева в центре поля, то я готов был подойти к тренеру и сказать: «Выпускай на поле». Тогда настрой у игроков был такой, что неважно кто: ЦСКА, Зенит или Спартак, любая команда потерпела бы поражение.