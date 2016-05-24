Рустэм Хамитов пообещал игрокам «Уфы» увеличить бюджет

- Не в первый раз мы встречаемся с главой республики, - прокомментировал Медиакорсети эту встречу полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев, снявший капитанскую повязку после травмы. – Встреча прошла на позитивной ноте. Последний матч, можно сказать вытащил весь сезон. Я до сих пор не могу отойти от того матча. (У Азамата даже голос немного сел – прим.ред.). Рустэм Закиевич сказал, что поддержка клубу со стороны республики будет, и попросил нас сыграть в следующем сезоне на более высоком уровне.