mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рустэм Хамитов пообещал игрокам «Уфы» увеличить бюджет

24 мая 2016, 18:26
Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с игроками и тренерским штабом футбольного клуба «Уфа». Встреча прошла на уфимском стадионе «Нефтяник».

Напомним, 21 мая ФК «Уфа» победой над московским «Спартаком» решил задачу и сохранил за собой место в российской Премьер-лиге.

Рустэм Хамитов поблагодарил команду за результат:

- Хотя концовка чемпионата была сложной, последний тур был непредсказуемым во всех отношениях. Но звёзды так сошлись, что мы заняли 12-е место, и на сегодняшний день это хороший результат.

- Командный дух способствовал тому, что сезон завершился таким счастливым образом, - прокомментировал итоги чемпионата Рустэм Хамитов. - Надеюсь, что этот дух вы сохраните в сезоне 2016-2017 годов. Но задачу по продвижению вверх, получению новых результатов, достижений никто не отменяет.

- Могу точно сказать, что мы будем работать над увеличением бюджета, - сказал глава региона. - Не хочу сейчас обозначать прямую зависимость результата от бюджета, а хочу настаивать на том, что командный дух, работа над собой, чувство ответственности за республику, за Уфу – это главное. Знаю, что это у вас есть.

Все знают, что матчи с «Уфой» – это не какие-то рядовые, проходные встречи. Это всегда борьба, характер, бескомпромиссные действия на поле, спортивный азарт.

Глава Башкирии намекнул про результат «Лестера» в английской премьер-лиге:

- Пример клубов чемпионата Англии показывает, что можно стартовать так, что никто и не догонит. И в нашей лиге были успешные примеры, когда не фавориты здорово отыграли и показали себя, получили хороший спортивный результат. Верю, что наш клуб и мы с вами будем добиваться новых результатов.

Ещё раз всем вам спасибо. Знаю, что вы не щадили себя. У вас действительно сложная работа. Вы молодые, у вас впереди хорошие матчи, много побед. Из поражений надо черпать уроки. В целом вы действовали по-мужски. И за это вам спасибо.

- У вас есть всё для того, чтобы побеждать любого соперника, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

- Не в первый раз мы встречаемся с главой республики, - прокомментировал Медиакорсети эту встречу полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев, снявший капитанскую повязку после травмы. – Встреча прошла на позитивной ноте. Последний матч, можно сказать вытащил весь сезон. Я до сих пор не могу отойти от того матча. (У Азамата даже голос немного сел – прим.ред.). Рустэм Закиевич сказал, что поддержка клубу со стороны республики будет, и попросил нас сыграть в следующем сезоне на более высоком уровне.

- Вы были в составе запасных на последней игре, несмотря на травму, вы были готовы выйти на поле или просто вышли для поддержки команды?

- Я был готов если не физически, то морально. Сделал укол. И если бы не было Игоря Безденежных, когда потребовалась вынужденная замена Зубарева в центре поля, то я готов был подойти к тренеру и сказать: «Выпускай на поле». Тогда настрой у игроков был такой, что неважно кто: ЦСКА, Зенит или Спартак, любая команда потерпела бы поражение.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44