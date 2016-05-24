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Мужчина трагически погиб во время погрузочных работ в Нижнем Новгороде

24 мая 2016, 18:21
Канавинский район Нижнего шумел и гудел в районе обеда 20-го мая этого года. Причиной тому стала трагическая гибель пожилого мужчины, осуществляющего погрузочные работы на специальной технике (погрузчике) на территории Вторчермета.

Канавинский район Нижнего шумел и гудел в районе обеда 20-го мая этого года. Причиной тому стала трагическая гибель пожилого мужчины, осуществляющего погрузочные работы на специальной технике (погрузчике) на территории Вторчермета. По роковому стечению обстоятельств довольно тяжелые ящики не удержались и свалились прямо на него. В результате мужчина получил многочисленные травмы не совместимые с жизнью. Следователи в данный момент проводят полную проверку на отношение рабочего к какой-либо из организаций, а так же разыскивают руководителя отдела безопасности труда. Следователи затребовали проведение судебно – медицинской экспертизы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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