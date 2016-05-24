Мошенники украли более 30 миллионов рублей под видом выплат налогов

Они сообща разработали сложную и достаточно хитрую схему, благодаря которой им удалось добиться крупных возмещений НДС с помощью подставных лиц, работавших в налоговой службе, а также грамотно подделанных документов. Всего на протяжении достаточно длительного времени у злоумышленников удалось украсть около 31 000 000 рублей.