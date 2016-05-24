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Ирек Ялалов заявил о «выдающихся» результатах по ДТП в Уфе

24 мая 2016, 10:37
В Уфе резко сократилось число аварий на дорогах. Об этом заявил сегодня на оперативке в мэрии глава администрации города Ирек Ялалов. Он даже назвал результаты «выдающимися», отметив, что за последние годы в этом плане достигнут большой прогресс.

Оперативку сити-менеджер сегодня начал с позитивных цифр. Особенно хорошие показатели, по его мнению, по ДТП на дорогах.

- Просто выдающиеся цифры у нас складываются по ситуации на дорогах города, - сообщил подчиненным Ирек Ялалов. - Общее количество ДТП снизилось на 18%, число пострадавших - на 14%, погибших в два-три раза стало меньше. Четвертый год подряд мы добиваемся хороших показателей по снижению ДТП. Пять-семь лет назад за сутки в городе в среднем происходило 150-170 аварий, в воскресенье было 39.
Особый вклад в снижение числа ДТП, по мнению Ялалова, вносят службы эвакуаторов.
- Как только мы очистили перекрестки, улучшилась проходимость улиц, - отметил он.

А вы заметили снижение числа аварий в городе?

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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