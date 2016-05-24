Ирек Ялалов заявил о «выдающихся» результатах по ДТП в Уфе

- Просто выдающиеся цифры у нас складываются по ситуации на дорогах города, - сообщил подчиненным Ирек Ялалов. - Общее количество ДТП снизилось на 18%, число пострадавших - на 14%, погибших в два-три раза стало меньше. Четвертый год подряд мы добиваемся хороших показателей по снижению ДТП. Пять-семь лет назад за сутки в городе в среднем происходило 150-170 аварий, в воскресенье было 39.

Особый вклад в снижение числа ДТП, по мнению Ялалова, вносят службы эвакуаторов.

- Как только мы очистили перекрестки, улучшилась проходимость улиц, - отметил он.