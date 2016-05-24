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Гендиректор оренбургского «Газпром Добыча»: авария на газопроводе - вина местных жителей

24 мая 2016, 18:21
Сегодня на месте прорыва газопровода в селе Сергеевка Уфимского района побывал генеральный директор «Газпром Оренбург Добыча» - Владимир Кияев. По его словам, в аварии на газопроводе частично виноваты жители самой Сергеевки.

Уже больше недели в Уфимском районе продолжается ликвидация последствий аварии на конденсатопроводе, принадлежащем оренбургскому «Газпром Добыча». По словам генерального директора компании Владимира Кияева, в результате прорыва в грунт попало около 10 кубических метров газового конденсата. На данный момент на месте аварии продолжается сбор конденсата.

Стоит отметить, что несмотря на большой объем собранного конденсата, в овраге до сих пор текут ручьи темной жидкости. И о прекращении работ ещё говорить рано.

Местные жители продолжают жаловаться на запах газа, который, по их словам, усиливается с наступлением тёмного времени суток, специалисты объясняют это отсутствием в ветра в ночное время. Несмотря на то, что официально в аварии никто не пострадал, сейчас в районной больнице в посёлке Авдон находятся пять человек, у всех одинаковые симптомы: горечь во рту, повышенное давление, тошнота и головокружение. Врачи больницы не связывают эти симптомы с отравлением, и официально ситуацию комментировать отказываются, говоря лишь, что у всех пациентов из Сергеевки обострение хронических заболеваний.

Сейчас на месте прорыва работают 134 человека и 87 единиц техники. После того как в овраге, где собрался конденсат, соберут его остатки, на месте начнут работы геодезические службы, и только после их заключения начнётся вывоз грунта. По словам специалистов Газпрома, на полную ликвидацию последствий может понадобиться от одного до трёх месяцев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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