Гендиректор оренбургского «Газпром Добыча»: авария на газопроводе - вина местных жителей

Уже больше недели в Уфимском районе продолжается ликвидация последствий аварии на конденсатопроводе, принадлежащем оренбургскому «Газпром Добыча». По словам генерального директора компании Владимира Кияева, в результате прорыва в грунт попало около 10 кубических метров газового конденсата. На данный момент на месте аварии продолжается сбор конденсата.
Стоит отметить, что несмотря на большой объем собранного конденсата, в овраге до сих пор текут ручьи темной жидкости. И о прекращении работ ещё говорить рано.
Местные жители продолжают жаловаться на запах газа, который, по их словам, усиливается с наступлением тёмного времени суток, специалисты объясняют это отсутствием в ветра в ночное время. Несмотря на то, что официально в аварии никто не пострадал, сейчас в районной больнице в посёлке Авдон находятся пять человек, у всех одинаковые симптомы: горечь во рту, повышенное давление, тошнота и головокружение. Врачи больницы не связывают эти симптомы с отравлением, и официально ситуацию комментировать отказываются, говоря лишь, что у всех пациентов из Сергеевки обострение хронических заболеваний.
Сейчас на месте прорыва работают 134 человека и 87 единиц техники. После того как в овраге, где собрался конденсат, соберут его остатки, на месте начнут работы геодезические службы, и только после их заключения начнётся вывоз грунта. По словам специалистов Газпрома, на полную ликвидацию последствий может понадобиться от одного до трёх месяцев.