Гендиректор оренбургского «Газпром Добыча»: авария на газопроводе - вина местных жителей

Местные жители продолжают жаловаться на запах газа, который, по их словам, усиливается с наступлением тёмного времени суток, специалисты объясняют это отсутствием в ветра в ночное время. Несмотря на то, что официально в аварии никто не пострадал, сейчас в районной больнице в посёлке Авдон находятся пять человек, у всех одинаковые симптомы: горечь во рту, повышенное давление, тошнота и головокружение. Врачи больницы не связывают эти симптомы с отравлением, и официально ситуацию комментировать отказываются, говоря лишь, что у всех пациентов из Сергеевки обострение хронических заболеваний.