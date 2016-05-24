Эксперты: Сергей Носов может обойти Куйвашева и Тунгусова

Политическое противостояние губернаторской команды Куйвашева и городского чиновника Тунгусова активно описывали местные СМИ. Чиновник аккумулировал ресурсы большинства влиятельных групп региона, которые хоть как-то противостояли губернаторской команде. Переход Тунгусова в губернаторскую команду означает некую комбинацию по устранению обоих игроков, считают эксперты.
- В результате либо одна сторона потерпит поражение, либо его место займет некто другой, - считают эксперты и сходятся во мнении, что этим другим станет Сергей Носов.
- «Столкнув носами» Куйвашева с Тунгусовым федеральная власть может дать дорогу третьему кандидату – Сергею Носову. Ранее Носов управлял одним из крупнейших промышленных центров Урала, его поддерживает мощное лобби военно-промышленного комплекса, - заявляет Александр Серавин политолог, директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR».