Эксперты: Сергей Носов может обойти Куйвашева и Тунгусова

Владимир Тунгусов почти 20 лет был заместителем администрации Екатеринбурга – с января 1997 года по май 2016. За это время вокруг него были скандалы, приводившие к попыткам снять его с должности или посадить. Однако эти попытки были безуспешны. Недавно он был назначен главой администрации губернатора Свердловской области.Это, считают эксперты, говорит о подготовке к приходу в регион другого сильного политика.