Дело об убийстве учителя из Нижнего Тагила отправили в суд

23 мая в Екатеринбурге дело об убийстве учителя из средней школы, было направлено в суд. Убийца учителя – молодой человек в возрасте 19 лет – совершил преступление из ревности и уже давно признал свою вину. Все произошло еще 20 февраля, когда в школе №9, расположенной в Нижнем Тагиле, неизвестный молодой человек жестоко убил учителя на глазах у его учеников. Как выяснилось позднее, все произошло по причине того, что учитель общался в социальной сети с девушкой подсудимого.