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Дело об убийстве учителя из Нижнего Тагила отправили в суд

24 мая 2016, 18:43
23 мая в Екатеринбурге дело об убийстве учителя из средней школы, было направлено в суд. Убийца учителя – молодой человек в возрасте 19 лет – совершил преступление из ревности и уже давно признал свою вину. Все произошло еще 20 февраля, когда в школе №9, расположенной в Нижнем Тагиле, неизвестный молодой человек жестоко убил учителя на глазах у его учеников.

23 мая в Екатеринбурге дело об убийстве учителя из средней школы, было направлено в суд. Убийца учителя – молодой человек в возрасте 19 лет – совершил преступление из ревности и уже давно признал свою вину. Все произошло еще 20 февраля, когда в школе №9, расположенной в Нижнем Тагиле, неизвестный молодой человек жестоко убил учителя на глазах у его учеников. Как выяснилось позднее, все произошло по причине того, что учитель общался в социальной сети с девушкой подсудимого.

Молодой человек ударил его по лицу кулаком, вследствие чего учитель упал затылком на кафельный пол и получил сложную черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу, но так и не успели спасти.

В результате учитель скончался спустя целый месяц – 28 марта. На данный момент следователи пытаются завершить расследование и утвердить меру наказания в виде тюремного заключения по статье «Причинение смерти по неосторожности».

#Желтые новости#Денис Объедкин
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