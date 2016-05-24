Дело об убийстве учителя из Нижнего Тагила отправили в суд

23 мая в Екатеринбурге дело об убийстве учителя из средней школы, было направлено в суд. Убийца учителя – молодой человек в возрасте 19 лет – совершил преступление из ревности и уже давно признал свою вину. Все произошло еще 20 февраля, когда в школе №9, расположенной в Нижнем Тагиле, неизвестный молодой человек жестоко убил учителя на глазах у его учеников. Как выяснилось позднее, все произошло по причине того, что учитель общался в социальной сети с девушкой подсудимого.
Молодой человек ударил его по лицу кулаком, вследствие чего учитель упал затылком на кафельный пол и получил сложную черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу, но так и не успели спасти.
В результате учитель скончался спустя целый месяц – 28 марта. На данный момент следователи пытаются завершить расследование и утвердить меру наказания в виде тюремного заключения по статье «Причинение смерти по неосторожности».