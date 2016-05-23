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Жители Уфы попросили Рустэма Хамитова защитить их от комаров

23 мая 2016, 14:36
В интернете начался сбор подписей под обращением к главе региона по поводу комаров. Уфимцы беспокоятся, что нашествие кровососущих насекомых приведет к эпидемии. Они просят Рустэма Хамитова активизировать работу санитарных служб. Интернет-петицию подписали уже более двух тысяч человек.

Свое волнение уфимцы объясняют тем фактом, что комары, по их данным, являются разносчиками различных заболеваний. Среди них - малярия, энцефалит и даже СПИД. Сейчас, как утверждает автор петиции, почти каждое второе насекомое заражено.

Совсем скоро и в нашем городе будет празднование Международного дня защиты детей, но уже сейчас мы - родители боимся гулять в парках города Уфы, скверах и дворах, потому что полчища комаров налетают на наших детей, - говорится в обращении. - Просим Вас взять под контроль здоровье наших детей! Чтобы соответствующие службы не перекладывали друг на друга, направляя звонки... в другие инстанции, в итоге заканчивающиеся ничем.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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