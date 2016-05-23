Жители Уфы попросили Рустэма Хамитова защитить их от комаров

— Совсем скоро и в нашем городе будет празднование Международного дня защиты детей, но уже сейчас мы - родители боимся гулять в парках города Уфы, скверах и дворах, потому что полчища комаров налетают на наших детей, - говорится в обращении. - Просим Вас взять под контроль здоровье наших детей! Чтобы соответствующие службы не перекладывали друг на друга, направляя звонки... в другие инстанции, в итоге заканчивающиеся ничем.