Явка на праймериз от «ЕР» превысила все ожидания

Как он сообщил агентству «Интерфакс», явка избирателей для участия в праймериз «Единой России», которые прошли в это воскресенье, 22 мая, оказалась выше, чем рассчитывали в партии.
Самая высокая явка была в Мордовии - 14,13 процентов, а самая низкая в Архангельской области — там явка не превысила и трех процентов.
По итогам праймериз будет формироваться список кандидатов «Единой России» для участия в сентябрьских выборах в Думу.
Имена некоторых победителей праймериз, прошедших в субъектах России, уже просочились в прессу. Так, например, в Уфимском округе победил Павел Качкаев. Также, по предварительным данным, стали известны фавориты среди действующих депутатов Госдумы — Ирина Яровая, Иосиф Кобзон, Раиса Кармазина, Александр Карелин и другие.
В эти минуты в Уфе руководство партии «Единая Россия» встречается с журналистами. Следите за нашей новостной лентой.