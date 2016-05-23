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Явка на праймериз от «ЕР» превысила все ожидания

23 мая 2016, 17:07
- На данный момент явка составила 9 миллионов 178 тысяч 89 человек, - сказал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов после закрытия избирательных участков в Калининградской области.

Как он сообщил агентству «Интерфакс», явка избирателей для участия в праймериз «Единой России», которые прошли в это воскресенье, 22 мая, оказалась выше, чем рассчитывали в партии.

Самая высокая явка была в Мордовии - 14,13 процентов, а самая низкая в Архангельской области — там явка не превысила и трех процентов.

По итогам праймериз будет формироваться список кандидатов «Единой России» для участия в сентябрьских выборах в Думу.

Имена некоторых победителей праймериз, прошедших в субъектах России, уже просочились в прессу. Так, например, в Уфимском округе победил Павел Качкаев. Также, по предварительным данным, стали известны фавориты среди действующих депутатов Госдумы — Ирина Яровая, Иосиф Кобзон, Раиса Кармазина, Александр Карелин и другие.

В эти минуты в Уфе руководство партии «Единая Россия» встречается с журналистами. Следите за нашей новостной лентой.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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