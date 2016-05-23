В Уфе проведут праздник в честь Дня славянской письменности и культуры

24 мая, во вторник, в Уфе планируется проведение огромного концерта под открытым небом, посвящённом Дням славянской письменности и культуры. Среди выступающих зрители увидят Государственную академическую хоровую капеллу Башкортостана, ансамбли "Мелодия" молодежного центра "молодое творчество " и "седьмое небо", а также детские хоровые коллективы, а развлекать гостей будут скоморохи!

Начало запланировано на 15.00. Не пропустите это удивительное зрелище, потому что когда как не в эти дни Башкортостан "ощущает особое духовное единство". Подобные концерты выйдут за пределы РБ и пройдут ещё в других субъектах РФ. Программу составляла рабочая группа Минкультуры РФ, но для придания особого колорита мероприятию в неё включены местные музыкальные произведения. Общая длительность фестиваля ожидается до 29 мая