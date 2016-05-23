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В Уфе обновят теплотрассу под дорогой на улице Ленина

23 мая 2016, 15:37
23 мая в Уфе начали заменять изношенные трубы на тепломагистрали под проезжей частью перекрестка улиц Ленина и Революционной. Ремонт закончится 25 мая поздно вечером. На это время проезжая часть будет частично перекрыта. По данным редакции, 28 мая на несколько часов дорогу также перекроют - для того, чтобы остыл новый асфальт.

Участок дороги на перекрестке Ленина-Революционная будут восстанавливать с 26 по 29 мая. Этот участок теплотрассы - наиболее сложный в рамках общих работ по ремонту тепломагистрали № 1. Тепломагистраль имеет общую протяженность 546 метров. Окончательный срок сдачи работ — конец августа.

Кроме перекрестка улицы Ленина с улицей Революционной специалисты ООО «БашРТС» будут реконструировать тепломагистрали вдоль улицы Трамвайной. Строительство коммуникаций продолжится на Глумилино.

- Этим летом теплоэнергетикам предстоит обновить около 50 км теплосетей во всех восьми городах своего присутствия – почти в два раза больше, чем два года назад, - сообщили в пресс-службе ООО «БашРТС».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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