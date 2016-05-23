В Уфе обновят теплотрассу под дорогой на улице Ленина

Участок дороги на перекрестке Ленина-Революционная будут восстанавливать с 26 по 29 мая. Этот участок теплотрассы - наиболее сложный в рамках общих работ по ремонту тепломагистрали № 1. Тепломагистраль имеет общую протяженность 546 метров. Окончательный срок сдачи работ — конец августа.
Кроме перекрестка улицы Ленина с улицей Революционной специалисты ООО «БашРТС» будут реконструировать тепломагистрали вдоль улицы Трамвайной. Строительство коммуникаций продолжится на Глумилино.
- Этим летом теплоэнергетикам предстоит обновить около 50 км теплосетей во всех восьми городах своего присутствия – почти в два раза больше, чем два года назад, - сообщили в пресс-службе ООО «БашРТС».