В Уфе обновят теплотрассу под дорогой на улице Ленина

23 мая в Уфе начали заменять изношенные трубы на тепломагистрали под проезжей частью перекрестка улиц Ленина и Революционной. Ремонт закончится 25 мая поздно вечером. На это время проезжая часть будет частично перекрыта. По данным редакции, 28 мая на несколько часов дорогу также перекроют - для того, чтобы остыл новый асфальт.