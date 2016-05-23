В Башкортостане прошло совещание правительства

23 мая прошло оперативное совещание с руководителями исполнительных органов республики, а также территориальных органов федеральных министерств и ведомств по поводу ежеквартальных докладов и обстановки в стране по разным отраслям экономики. Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин рассказал о том, что 24 мая в Уфе будет проводиться Российский Нефтегазохимический Форуме, который должен объединить на одной площадке международный форум «Большая химия» и XXIV международную выставку «Газ. Нефть. Технологии-2016». Ключевыми темами обсуждения были выбраны основные проблемы и направления развития нефтегазохимии России в рамках современной экономики, а также вопросы импортозамещения, ставшего основной задачей за последний год. Перспективы малотоннажной и особо чистой химии и проблемы технического регулирования в нефтегазовой и нефтехимической промышленности также входят в список особо обсуждаемых тем. На Форуме планируется создать 5 секций, 8 семинаров, 11 конференций как общегосударственного, так и мирового масштаба, а также несколько круглых столов, где участники смогут спокойно высказать свои мысли и предложения. В течение четырех дней в заявленных мероприятиях ожидается участие огромного количества желающих - свыше 10 тысяч человек, среди которых будут также находиться представители российских компаний химического, нефтехимического и нефтегазового комплекса, федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, а также официальные зарубежные и региональные делегации.

Стоит дополнительно сказать, что в рамках форума запланировано подписание двух соглашений: соглашения о присоединении Строительно-монтажного кластера, кластера нефтегазового машиностроения, радиоэлектронного кластера, геофизического кластера «КВАНТ» к нефтехимическому территориальному кластеру Республики Башкортостан, а также соглашения о создании Правового кластера Республики Башкортостан. Что касается новостей в других областях экономики и социальной политики, то заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова на оперативном совещании в Правительстве РБ рассказала о демографических показателях республики по итогам 1 квартала 2016 года. Особое внимание было уделено в ее докладе об уровне смертности в Республике: в первом квартале 2016 года смертность в Башкортостане снизилась на 7,8%, что является значительным улучшением по сравнению с прошлым годом, и если до этого отмечалась естественная убыль населения (-0,9 промилле), то в нашем регионе удалось сохранить естественный прирост 0,4 промилле — отмечает заместитель министра.