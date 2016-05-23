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В Башкирии ребенок получил тяжелые травмы

23 мая 2016, 15:13
В Башкирии устанавливаются обстоятельства несчастного случая, произошедшего с ребенком возле лицея №5 Янаульского района республики. По предварительным данным, на шестилетнего мальчика упала створка металлических ворот со столбом.

В полицию сообщили об этом из центральной больницы, куда ребенка доставили с тяжелыми травмами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полицейские на данный момент производят проверку по данному факту.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

В следкоме Башкирии проводят доследственную проверку. По ее материалам было установлено, что днем 22 мая 6-летний ребенок, находясь на улице без сопровождения взрослых на достаточном удалении от дома, подошел к плохо заваренному столбу, на котором держалась створка ворот и начал его раскачивать. Столб упал вместе со створкой на ребенка, придавив его целиком. Очевидцы подняли створку и увезли ребенка в больницу.

- Травмы, полученные малолетним, серьезные и несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, - сообщили в следкоме Башкирии. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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