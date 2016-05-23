В Башкирии ребенок получил тяжелые травмы

В следкоме Башкирии проводят доследственную проверку. По ее материалам было установлено, что днем 22 мая 6-летний ребенок, находясь на улице без сопровождения взрослых на достаточном удалении от дома, подошел к плохо заваренному столбу, на котором держалась створка ворот и начал его раскачивать. Столб упал вместе со створкой на ребенка, придавив его целиком. Очевидцы подняли створку и увезли ребенка в больницу.