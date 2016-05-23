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В Башкирии наконец-то выдадут земельные участки нуждающимся

23 мая 2016, 12:49
Прокуратура Бакалинского района Башкирии в принудительном порядке предложила чиновникам районного центра рассмотреть заявления граждан по земле.

Как показала прокурорская проверка, в конце 2015 - начале 2016 года девять многодетных семей обратились за помощью в муниципалитет с просьбой бесплатно предоставить земельные участки. По закону срок рассмотрения обращений не должен превышать 30 дней, однако чиновники так и не рассмотрели их до тех пор, пока не вмешалась прокуратура.

- К примеру, решение о выделении земли матери ребенка-инвалида не принималось в течение двух месяцев, - сообщили в прокуратуре.

Председателю местной земельной комиссии выписан административный штраф за нарушение порядка предоставления земельных участков.

На данный момент администрация оформляет все необходимые документы о передаче гражданам земельных участках.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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