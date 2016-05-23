В Башкирии наконец-то выдадут земельные участки нуждающимся

Как показала прокурорская проверка, в конце 2015 - начале 2016 года девять многодетных семей обратились за помощью в муниципалитет с просьбой бесплатно предоставить земельные участки. По закону срок рассмотрения обращений не должен превышать 30 дней, однако чиновники так и не рассмотрели их до тех пор, пока не вмешалась прокуратура.