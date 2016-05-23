В Башкирии Mitsubishi снёс столб

Серьезное ДТП произошло в Башкортостане на выезде из села Михайловка. Пытаясь обогнать автомобиль HyundaiGetz, водитель Mitsubishi L200не справился с управлением и на высокой скорости врезался в столб, а затем, вылетел в кювет. Второй участник дорожного движения также оказался вынесенным с дороги. Фото с места происшествия появились в социальной сети в группе «БашДТП». На этих снимках видно, как сильно поврежден внедорожник. Водитель был отправлен в больницу. Незначительными травмами отделались водитель и пассажир HyundaiGetz. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства ДТП.