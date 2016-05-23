В Башкирии мать морила голодом троих детей

В Кушнаренковском районе молодая мама два года не занималась своими маленькими детьми. Двоих старших детей на воспитание забрали родственники. Младшего ребенка органы опеки изъяли и поместили в больницу с признаками кожного заболевания и простуды.
- Малыши оставались голодными, женщина неоднократно распивала при них спиртное, - сообщали в пресс-службе прокуратуры республики. - Обвиняемая по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением» предстанет перед судом,