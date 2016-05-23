В Башкирии мать морила голодом троих детей

24-летняя мама троих детей в возрасте от двух до семи лет регулярно употребляла алкоголь при малышах и вынуждала свою семью жить в антисанитарных условиях. Работники прокуратуры передали материалы дела в суд.