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Сборная Башкирии победила на «Туриаде-2016»

23 мая 2016, 12:57
Накануне в Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» завершился четвертый по счету спортивно-туристский лагерь «Туриада». Победителем соревнований стала сборная Башкирии.

В этом году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО. Соревнования проходили в трех основных дисциплинах: пешеходные, водные и велосипедные дистанции. В конкурсную программу по познавательному туризму вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», конкурсы по разработке межрегиональных туристских маршрутов, презентаций туристского потенциала регионов, брэйн-ринг на туристскую тематику, конкурс бардовской песни.

В рамках «Туриады» прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы экологического туризма.

- Мы исходим из того, что экологический туризм – одна из наиболее эффективных форм туристской деятельности, которая ориентирована на посещение экологически благоприятной среды, - отметил полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич. - При этом выполняется целый ряд взаимосвязанных задач: воспитание у граждан, прежде всего подрастающего поколения, любви к родной природе и родному краю, формирование навыков правильного поведения в естественных природных условиях, направленных на их сбережение, популяризация уникальных природных объектов нашей страны.

Михаил Бабич также наградил победителей и призёров «Туриады-2016». Третье место в общекомандном зачёте заняла команда Чувашской Республики, второе место – сборная Саратовской области, а победителем спортивно-туристского лагеря ПФО стала команда Башкирии.

- Это наша третья победа на «Туриаде». Ребята уже занимали пьедестал почета в 2013, 2014 годах. Мы с гордостю можем сказать, что в республике сильная школа туризма, - руководитель команды Башкирии Николай Пестов. - Основной состав нашей сборной каждый год составляют воспитанники Бирского центра детского туризма и городского центра туризма, краеведения и экскурсий города Уфы. Как победителям окружных соревнований, нам предтоит защищать честь ПФО в единственном общероссийском комплексном соревновании туристов – фестивале молодежного туризма в г. Сочи. Будем стататься выступить достойно.

Наша справка: Спортивно-туристский лагерь «Туриада» является одним из общественно значимых проектов Приволжского федерального округа. Реализуется с 2013 года по инициативе и под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Традиционно лагерь проводитсяв Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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