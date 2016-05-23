Сборная Башкирии победила на «Туриаде-2016»

- Это наша третья победа на «Туриаде». Ребята уже занимали пьедестал почета в 2013, 2014 годах. Мы с гордостю можем сказать, что в республике сильная школа туризма, - руководитель команды Башкирии Николай Пестов. - Основной состав нашей сборной каждый год составляют воспитанники Бирского центра детского туризма и городского центра туризма, краеведения и экскурсий города Уфы. Как победителям окружных соревнований, нам предтоит защищать честь ПФО в единственном общероссийском комплексном соревновании туристов – фестивале молодежного туризма в г. Сочи. Будем стататься выступить достойно.