Праймериз «Единой России» в Башкирии: победители и побежденные

- На счетные участки в Башкирии пришло более 365 тысяч жителей республики, явка составила 11,85%. Всего же по России приняли участие в голосовании более 10 млн. человек. Это достойный результат с учетом того, что партия впервые устраивает такое предварительное голосование и обходится исключительно своими силами, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев. - На некоторых участках были очереди – это следствие интереса жителей. Люди откликнулись и пришли для того, чтобы отдать свои голоса. Толкачев не стал называть фамилии кандидатов, которые победили по итогам праймериз, отметив, что еще не все данные обработаны и поступили в Уфу и пообещал, что итоги будут опубликованы и озвучены 25 мая.
Однако в распоряжении ИА "Медиакорсеть" попали данные по предварительным итогам праймериз «Единой России». Наши источники сообщили, что по федеральному списку в Башкирии прошли депутат Госдумы Павел Качкаев, (который по итогам рейтингового голосования занимает первое место), телеведущая Инга Юмашева, депутаты Госдумы Виктор Климов, Рима Баталова, Рустам Ишмухаметов, депутаты Госсобрания Башкирии Михаил Бугера, Оксана Савченко, Ирек Нигматуллин, Константин Канунников, руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин, помощник главы Башкирии Фарит Ганиев. По одномандатным округам, по информации нашего источника, победителями праймериз стали действующие депутаты Госдумы Павел Качкаев (он шел сразу по двум спискам), Рафаэль Марданшин и Зугура Рахматуллина, главный судебный пристав Башкирии Зариф Байгускаров, глава администрации Стерлитамака Алексей Изотов и руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Ильдар Бикбаев. Медикорсеть в своем аналитическом обзоре писала, что результаты праймериз в Башкирии уже были известны до начала его проведения.
- Праймериз Единой России - безусловно, не более, чем имитация. Во всех без исключения регионах. И везде, где сами же члены ЕР поверили в пресловутые слоганы про открытость-конкурентность-летитимность - их ждало горькое разочарование, делится своим мнением с Медиакорсеть исполнительный директор Института развития избирательной системы в РФ, политолог Ростислав Мурзагулов.
- Ума не приложу, зачем нужно было все делать так, как сделано. Судя по выражению лица Рустэма Хамитова в день предварительного голосования - он тоже не в восторге. Остается надеяться, что это все делают от непонимания, а не специально, чтобы окончательно уничтожить выборы и прочие политические системы,- добавляет Мурзагулов.
Административный ресурс в Башкирии четко сработал против депутата Госдумы Салии Мурзабаевой, которая была одним из ярких лиц в праймериз и наиболее активно работающим депутатом из Башкирии в российском парламенте. Но ее особое мнение и неприятие со стороны республиканской власти, судя по нашей информации, пока оставляют Мурзабаеву за бортом предвыборной борьбы. Впрочем, все списки будут утверждаться в июне на съезде «Единой России» и кто знает, какие сюрпризы нас могут ожидать. Учитывая, что Мурзабаева находится на хорошем счету у федерального руководства партии, ее шансы на дальнейшее участие в избирательной компании нельзя считать утерянными.
Удивляет появление в списке фамилии депутата Госдумы Рустама Ишмухаметова, который считался непроходным кандидатом. По информации, которая поступила со Стерлитамакского округа, где Ишмухаметов шел на праймериз, как одномандатник, он почему-то снял всех наблюдателей с участков - примерно в 11:00. Это было неожиданностью для всех, учитывая, что его наблюдатели были на всех участках и ушли как по команде без всякого объяснения причин. Медикорсеть связалась с Рустамом Ишмухаметовым, но он категорически отказался комментировать отзыв своих наблюдателей, хотя до этого был всегда открыт для общения. Как стало известно Медикорсети из собственных источников, депутат Госдумы сумел договориться с администрацией главы Башкирии. Видимо причина кроется и в том, что Ишмухаметов не стал идти против партийной дисциплины и как опытный политик и партийный функционер (в 2010-12 годах возглавлял исполком «Единой России» в Башкирии), видимо, сумел доказать, что он член команды Хамитова. Также, по информации нашего источника, депутат имеет хорошие отношения с бывшим руководителем федерального исполкома партии, а ныне губернатором Московской области Андреем Воробьевым и секретарем генсовета «Единой России» Сергеем Неверовым. Не знаем, что сыграло свою роль, но появление Ишмухаметова в списках - показатель того, что нас могут ждать и другие сюрпризы.
Вернемся к пресс-конференции Константина Толкачева. На вопрос Медиакорсети и моего коллеги Рамиля Рахматова о нарушениях в день голосования, о том, что людей заставляли идти на праймериз, секретарь регионального отделения «Единой России» сказал, что нарушения были незначительными.
– К сожалению, есть видимо на местах перегибы, есть люди излишне добросовестные, которые очень хотели, чтобы явка была хорошая, за всеми не уследишь. Эта процедура новая, и все факты нарушений мы еще раз рассмотрим и проанализируем, - сказал Константин Толкачев.
– Были и провокационные смс-рассылки, например, якобы от имени ректоров вузов студентам шли такие сообщения, с указаниями идти на праймериз, и с такими грязными технологиями, к сожалению, трудно бороться, - заметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин.
- В целом предварительные выборы в Госдуму России в республике прошли организованно. Была зафиксирована достаточна высокая явка для предварительных выборов - более 11 процентов. Вместе с тем, на ряде избирательных участках наши представители от корпуса наблюдателей Уфимского избирательного округа №3 "За честный праймериз" зафиксировали нарушения, - отметил, комментируя для Медиакорсети итоги предварительного голосования, один из его активных участников, депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров. - В частности в ряде участков выдворяли наших наблюдателей в период подсчёта голосов, где-то запрещали видеонаблюдение, предусмотренное регламентом; наши наблюдатели из числа слушателей Народного университета зафиксировали «вбросы» на 2-х избирательных участках Кировского района и 2-х Советского района Уфы. Данные факты запротоколированы и направлены в Региональный оргкомитет для рассмотрения по существу нарушений. Как отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов, в случае подтверждения фактов массовых «вбросов» партия может аннулировать результаты на отдельных участках.
- Надеюсь на объективное рассмотрение наших обращений, ведь мы все, участники праймериз и члены партии, заинтересованы в честном и объективном результате прошедшего предварительного голосования по отбору кандидатов в Госдуму, - подчеркнул Рустем Ахмадинуров.
Будут, конечно, и обиженные среди проигравших.
– Человек слаб, и не всегда достойно может принимать свои поражения, - сказал Константин Толкачев. - Но на этих выборах жизнь не заканчивается, и мы будем работать со всеми кандидатами, которые прошли через процедуру праймериз. Многие из них высказывали очень дельные предложения, которые можно реализовать на партийном уровне.
На вопрос Медиакорсети, как отнесутся в «Единой России», если участники праймериз пойдут на выборы от других партий или как самовыдвиженцы, Толкачев ответил одним словом:
- Отрицательно.
- Ход праймериз был прогнозируемым, голосовали в основном бюджетники и те люди, кто заинтересован в политической повестке, - поделился своим видением ситуации с нашей редакцией гражданский активист Константин Чадлин. – Это отражает нашу политическую действительность. И та явка, которая была на праймериз, очень похожа на реальную явку на выборах.
Чадлин не исключает, что два-три кандидата, так называемые новые лица, которые принимали участие в предварительном голосовании, попадут в бюллетени на осенних выборах.
- Но мне кажется, что в консервативной Башкирии, даже после победы на выборах они добровольно откажутся от своих мест в парламенте и уступят дорогу тем, кто уже представлял республику в Госдуме. И никакого обновления в этот раз не произойдет, - уверен Константин Чадлин.
Нам же остается дождаться 25 мая, когда будут официально объявлены результаты предварительного голосования, и мы официально узнаем имена кандидатов «Единой России» в Башкирии, которые, скорее всего, будут бороться за депутатские мандаты в Госдуму.