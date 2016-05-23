Праймериз «Единой России» в Башкирии: победители и побежденные

Удивляет появление в списке фамилии депутата Госдумы Рустама Ишмухаметова, который считался непроходным кандидатом. По информации, которая поступила со Стерлитамакского округа, где Ишмухаметов шел на праймериз, как одномандатник, он почему-то снял всех наблюдателей с участков - примерно в 11:00. Это было неожиданностью для всех, учитывая, что его наблюдатели были на всех участках и ушли как по команде без всякого объяснения причин. Медикорсеть связалась с Рустамом Ишмухаметовым, но он категорически отказался комментировать отзыв своих наблюдателей, хотя до этого был всегда открыт для общения. Как стало известно Медикорсети из собственных источников, депутат Госдумы сумел договориться с администрацией главы Башкирии. Видимо причина кроется и в том, что Ишмухаметов не стал идти против партийной дисциплины и как опытный политик и партийный функционер (в 2010-12 годах возглавлял исполком «Единой России» в Башкирии), видимо, сумел доказать, что он член команды Хамитова. Также, по информации нашего источника, депутат имеет хорошие отношения с бывшим руководителем федерального исполкома партии, а ныне губернатором Московской области Андреем Воробьевым и секретарем генсовета «Единой России» Сергеем Неверовым. Не знаем, что сыграло свою роль, но появление Ишмухаметова в списках - показатель того, что нас могут ждать и другие сюрпризы.