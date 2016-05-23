Правительство Башкирии раскрыло доходы за прошлый год

Из вице-премьеров самый большой доход у семьи Дмитрия Шаронова: он составил более девяти миллионов рублей.. Сам чиновник заработал более 3 миллионов, а его супруга более 6,3 миллиона. При этом в прошлом году доход жены был на уровне 2,5 млн руб. За счет чего ее доход вырос более чем в два раза, до конца непонятно, возможно за счет продажи авто. Из декларации следует, что у нее больше нет автомобиля Hyundai X35. Все остальное имущество у семьи сохранилось. На мужа записана квартира в 82 кв м, у жены – квартира в 261 кв м. Вице-премьер ездит на внедорожнике Toyota Land Cruiser, его супруга – на Audi Q7.