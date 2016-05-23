mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Правительство Башкирии раскрыло доходы за прошлый год

23 мая 2016, 11:34
Каждый из членов правительства Башкирии в 2015 году заработал от трех до четырех миллионов рублей. Самый большой доход – у семьи вице-премьера Дмитрия Шаронова.

Доход премьер-министра Рустэма Марданова за год сократился более чем на миллион рублей. Он заработал 4,5 миллиона рублей, его супруга – меньше 200 тысяч. Муж владеет небольшой квартирой, а также гаражным боксом. У супруги есть земельный участок в 473 кв м. У обоих в пользовании – квартира в 123 кв м, возможно, служебная.

Из вице-премьеров самый большой доход у семьи Дмитрия Шаронова: он составил более девяти миллионов рублей.. Сам чиновник заработал более 3 миллионов, а его супруга более 6,3 миллиона. При этом в прошлом году доход жены был на уровне 2,5 млн руб. За счет чего ее доход вырос более чем в два раза, до конца непонятно, возможно за счет продажи авто. Из декларации следует, что у нее больше нет автомобиля Hyundai X35. Все остальное имущество у семьи сохранилось. На мужа записана квартира в 82 кв м, у жены – квартира в 261 кв м. Вице-премьер ездит на внедорожнике Toyota Land Cruiser, его супруга – на Audi Q7.

Остальные вице-премьеры за года заработали от 3 до 3,7 миллиона рублей. Жены их в основном имеют доход в 400-600 тысяч.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44