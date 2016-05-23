mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пострадавшие во время аварии на газопроводе обратились к главе Башкирии

23 мая 2016, 12:30
Жители посёлка Сергеевка Уфимского района Башкирии, пострадавшие в ходе аварии на газопроводе, обратились к главе Башкирии с просьбой о помощи.

В обращении, которое сегодня было передано в приёмную главы Башкирии, говорится, что жители Сергеевки не получают своевременную медицинскую помощь и до сих пор не знают, можно ли пить воду из колодцев.

- Уже больше недели прошло с момента аварии, в посёлке до сих пор нечем дышать, - говорит житель села Владимир Ваншурин, - мы до сих пор не знаем, можно ли пить воду из колодцев.

По словам членов инициативной группы, сейчас в лечебных учреждениях находится более десяти жителей посёлка. У всех госпитализированных одинаковые симптомы: головокружение, тошнота, повышенное давление и горечь во рту. Врачи ставят диагноз "сердечная недостаточность".

Напомним, что крупная техногенная авария произошла в Башкирии 15 мая. Ее причиной стала несанкционированная врезка в подземный конденсатопровод диаметром 30 см. Газоконденсат разлился на площади 20 кв. метров. Пришлось эвакуировать более 300 человек, в том числе 18 детей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44