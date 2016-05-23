Пострадавшие во время аварии на газопроводе обратились к главе Башкирии

В обращении, которое сегодня было передано в приёмную главы Башкирии, говорится, что жители Сергеевки не получают своевременную медицинскую помощь и до сих пор не знают, можно ли пить воду из колодцев.
- Уже больше недели прошло с момента аварии, в посёлке до сих пор нечем дышать, - говорит житель села Владимир Ваншурин, - мы до сих пор не знаем, можно ли пить воду из колодцев.
По словам членов инициативной группы, сейчас в лечебных учреждениях находится более десяти жителей посёлка. У всех госпитализированных одинаковые симптомы: головокружение, тошнота, повышенное давление и горечь во рту. Врачи ставят диагноз "сердечная недостаточность".
Напомним, что крупная техногенная авария произошла в Башкирии 15 мая. Ее причиной стала несанкционированная врезка в подземный конденсатопровод диаметром 30 см. Газоконденсат разлился на площади 20 кв. метров. Пришлось эвакуировать более 300 человек, в том числе 18 детей.