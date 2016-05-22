Праймериз в Уфе: как голосуют горожане

- Поучаствовать в такого рода предварительном голосовании всегда поучительно, - сказал он журналистам. - Можно заранее ознакомиться с теми, кто будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Во-вторых, гражданское самосознание в данном случае действует, работает. Наши избиратели, безусловно, хотят глубже понять и разобраться с тем, что происходит, в частности, в партии «Единая Россия», что за люди будут претендовать на места в Государственной Думе. Это процедура, которая вызвала большой интерес.