Праймериз в Уфе: как голосуют горожане

Школа № 119, время – 12.38. На участке явно немноголюдно. Волонтеры на входе просят предъявить паспорта, потом сверяют данные в компьютере. Можно идти за бюллетенем.
За столами на избирательном участке сидят три человека, они поделили алфавит на три части, и каждый отвечает за свою часть. У меня фамилия начинается на «А», и я подхожу к мужчине, у которого на листке написано «А-Е».
Мне выдают два бюллетеня, они похожи на бумажные портянки. В одном списке – 30 фамилий (это одномандатный округ), в другом – 62 (общепартийный список). Есть и вычеркнутые фамилии – тех кандидатов, которые либо сами отказались от праймериз, либо их исключил оргкомитет за неучастие в дебатах.
Захожу в кабинку, ищу знакомые имена. Голосовать можно в отличие от настоящих выборов сразу за нескольких кандидатов. Ставлю три галочки в одном бюллетене, и пять – в другом. Подхожу к урне, вижу – женщина безуспешно пытается засунуть туда, не сворачивая, бюллетень.
- Так не получится, - и показываю, как надо. В свернутом виде наши голоса попадают в общую кучку. Урна прозрачная, и видно, что она заполнена примерно на 10 процентов.
На столе у членов избирательной комиссии вижу листочки с цифрами от одного до 150. На каждом листочке зачеркнуто примерно до 45-50. Значит, примерно 150 человек проголосовало к полудню, можно сделать такой вывод.
К этому времени глава Башкирии Рустэм Хамитов уже проголосовал на участке в здании уфимской гимназии № 3.
- Поучаствовать в такого рода предварительном голосовании всегда поучительно, - сказал он журналистам. - Можно заранее ознакомиться с теми, кто будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Во-вторых, гражданское самосознание в данном случае действует, работает. Наши избиратели, безусловно, хотят глубже понять и разобраться с тем, что происходит, в частности, в партии «Единая Россия», что за люди будут претендовать на места в Государственной Думе. Это процедура, которая вызвала большой интерес.
- На 12.00, по нашим данным, в Уфимском избирательном округе проголосовало почти 10 тысяч человек, - рассказывает Рустем Ахмадинуров, один из участников праймериз. – У нас наблюдатели на всех 93 участках округа. Пока выявлено шесть конкретных жалоб, с ними региональный оргкомитет разбирается, но вопиющих нарушений не заметили. Ведем экзит-пул (опрос избирателей на выходе после голосования), когда можно будет озвучить итоги экзит-пулов, сразу их обнародуем.
По сообщению пресс-службы регионального отделения «Единой России», на 13.00 в Башкирии проголосовало 5 процентов избирателей.
- Активность населения высокая, - комментирует руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин. - Ожидаемая явка - 15%. То есть уже можно сказать о том, что треть отдали свои голоса.
Итоги голосования, скорее всего, станут известны уже на следующий день. По крайней мере, журналистов пригласили к 16.30 в офис «Единой России».
Участки для голосования закроются в восемь часов вечера. Напомним, что узнать свой участок для голосования можно на сайте «Единой России».