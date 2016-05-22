mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Праймериз в Уфе: как голосуют горожане

22 мая 2016, 14:52
По состоянию на 13 часов в Башкирии на праймериз «Единой России» проголосовало 5 процентов избирателей. Голосование по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» началось в восемь часов утра и закончится в восемь часов вечера. Мы решили сходить на один из участков, где идет голосование.

Школа № 119, время – 12.38. На участке явно немноголюдно. Волонтеры на входе просят предъявить паспорта, потом сверяют данные в компьютере. Можно идти за бюллетенем.

За столами на избирательном участке сидят три человека, они поделили алфавит на три части, и каждый отвечает за свою часть. У меня фамилия начинается на «А», и я подхожу к мужчине, у которого на листке написано «А-Е».

Мне выдают два бюллетеня, они похожи на бумажные портянки. В одном списке – 30 фамилий (это одномандатный округ), в другом – 62 (общепартийный список). Есть и вычеркнутые фамилии – тех кандидатов, которые либо сами отказались от праймериз, либо их исключил оргкомитет за неучастие в дебатах.

Захожу в кабинку, ищу знакомые имена. Голосовать можно в отличие от настоящих выборов сразу за нескольких кандидатов. Ставлю три галочки в одном бюллетене, и пять – в другом. Подхожу к урне, вижу – женщина безуспешно пытается засунуть туда, не сворачивая, бюллетень.

- Так не получится, - и показываю, как надо. В свернутом виде наши голоса попадают в общую кучку. Урна прозрачная, и видно, что она заполнена примерно на 10 процентов.

На столе у членов избирательной комиссии вижу листочки с цифрами от одного до 150. На каждом листочке зачеркнуто примерно до 45-50. Значит, примерно 150 человек проголосовало к полудню, можно сделать такой вывод.

К этому времени глава Башкирии Рустэм Хамитов уже проголосовал на участке в здании уфимской гимназии № 3.

- Поучаствовать в такого рода предварительном голосовании всегда поучительно, - сказал он журналистам. - Можно заранее ознакомиться с теми, кто будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре. Во-вторых, гражданское самосознание в данном случае действует, работает. Наши избиратели, безусловно, хотят глубже понять и разобраться с тем, что происходит, в частности, в партии «Единая Россия», что за люди будут претендовать на места в Государственной Думе. Это процедура, которая вызвала большой интерес.

- На 12.00, по нашим данным, в Уфимском избирательном округе проголосовало почти 10 тысяч человек, - рассказывает Рустем Ахмадинуров, один из участников праймериз. – У нас наблюдатели на всех 93 участках округа. Пока выявлено шесть конкретных жалоб, с ними региональный оргкомитет разбирается, но вопиющих нарушений не заметили. Ведем экзит-пул (опрос избирателей на выходе после голосования), когда можно будет озвучить итоги экзит-пулов, сразу их обнародуем.

По сообщению пресс-службы регионального отделения «Единой России», на 13.00 в Башкирии проголосовало 5 процентов избирателей.

- Активность населения высокая, - комментирует руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин. - Ожидаемая явка - 15%. То есть уже можно сказать о том, что треть отдали свои голоса.

Итоги голосования, скорее всего, станут известны уже на следующий день. По крайней мере, журналистов пригласили к 16.30 в офис «Единой России».
Участки для голосования закроются в восемь часов вечера. Напомним, что узнать свой участок для голосования можно на сайте «Единой России».

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44