В Уфе Геннадий Зюганов выступил против приватизации «Башнефти»

- Мы категорически против, точнее возмущены заявлением господина Улюкаева о намерении выставить на продажу самые крупные активы государства, в том числе и «Башнефть», - сказал председатель ЦК КПРФ, - нельзя допустить этого. У нас не осталось запаса прочности для экспериментов с нашей экономикой. Мы разговаривали с главой Башкирии на эту тему. Вашу нефть продали на 20 триллионов рублей, в бюджет из них пришло всего 8 трл. Наша партия выступает за то, чтобы минерально-сырьевой сектор был народным, а не принадлежал кучке олигархов из 15 человек.