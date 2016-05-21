mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе Геннадий Зюганов выступил против приватизации «Башнефти»

21 мая 2016, 22:15
Сегодня в Уфе завершился Всероссийский форум «Дружба и братство народов – залог возрождения России», организованный КПРФ. На встрече с журналистами лидер партии Генннадий Зюганов заявил, что он выступает против приватизации «Башнефти».

- Мы категорически против, точнее возмущены заявлением господина Улюкаева о намерении выставить на продажу самые крупные активы государства, в том числе и «Башнефть», - сказал председатель ЦК КПРФ, - нельзя допустить этого. У нас не осталось запаса прочности для экспериментов с нашей экономикой. Мы разговаривали с главой Башкирии на эту тему. Вашу нефть продали на 20 триллионов рублей, в бюджет из них пришло всего 8 трл. Наша партия выступает за то, чтобы минерально-сырьевой сектор был народным, а не принадлежал кучке олигархов из 15 человек.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44