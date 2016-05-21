"Уфа" - "Спартак": трансляция решающего матча

15.17 -диктор объявляет составы команд. В стане соперников сразу привлекают фамилии таких игроков, как Промес, Зе Луиш и Джано. В составе Уфимцев есть Слай, Стоцкий и Сысуев. Зинченко и Засеев - в запасе.
Первая минута матча - первый гол. Трибуны взрываются. Гол забил Иван Пауревич! Но счастье уфимских болельщиков длится недолго. На девятой минуте матча Мельгарехо вбивает мяч в ворота Шелии.
Но уфимцы не сдаются, по флангу прорывается игрок, отдаёт пас в середину штрафной Спартака, мяч задевает руку защитника. Пенальти на 12 минуте игры. Слай точен, Уфа выходит вперёд: 2-1. Игра явно будет веселой.
20 минута матча. Зубарев получает травму, его меняет Безденежных.
22 минута. У ворот Песьякова творится что-то невообразимое. Идёт настоящий штурм, но мяч не идёт в ворота, Пауревич бьет, но выше ворот.
Последние 15 минут матча гости больше владеют мячом, уфимцы огрызаются, шансы поразить ворота есть у тех и других.2:1- с таким счетом команды уходят на перерыв.
Второй тайм начинается с небольшой задержкой, долго проверяют ворота. Свисток. Спартаковские фанаты взрывают несколько петард, красный дым быстро рассеивается ветром.
55 минута, Слай прорывается по левому флангу, отдаёт пас в центр, но мяч срезается и летит прямо во вратаря.
- Проигрываем 2:1,- в сердцах сообщает кому-то по телефону болельщик с красно-белым шарфом на шее. Он сказал конечно другое слово, но его нельзя употреблять согласно закону о матерных словах.
65 минута, ситуация повторяется, снова Слай рвётся вперёд и делает пас, но сильно. Атака захлёбывается. Ведущий после назначения стандарта на 67 минуте призывает забить гол, трибуны поддерживают:
- Нужен гол!
Навес, и Пауревич забивает во второй раз , и снова головой. 3:1, Уфа - скорее всего в премьер-лиге.
78 минута, на поле выходит Марсиньо. Болельщики подбадривают:
- Осталось 15 минут, и вы в премьер-лиге.
Спартак атакует, уфимцы отбиваются и иногда создают угрозу у ворот соперника. Обстановка накаляется, чудо уже где то близко.
В конце матча тренерский штаб меняет Шелию, его место в воротах занимает Нарубин. Судья добавляет к основному времени матча целых шесть минут. Но это уже ничего не меняет. Уфа остаётся в премьер-лиге. А "Динамо" (Москва) вылетает в ФНЛ.