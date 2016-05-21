"Уфа" - "Спартак": трансляция решающего матча

В конце матча тренерский штаб меняет Шелию, его место в воротах занимает Нарубин. Судья добавляет к основному времени матча целых шесть минут. Но это уже ничего не меняет. Уфа остаётся в премьер-лиге. А "Динамо" (Москва) вылетает в ФНЛ.