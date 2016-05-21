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"Уфа" - "Спартак": трансляция решающего матча

21 мая 2016, 15:11
Сегодня в Уфе на стадионе "Нефтяник" футбольный клуб "Уфа" решает свою дальнейшую судьбу в матче с московским "Спартаком". Только победа даёт возможность горожанам сохранить прописку в премьер- лиге. Мы решили вести прямую текстовую трансляцию с матча.

15.17 -диктор объявляет составы команд. В стане соперников сразу привлекают фамилии таких игроков, как Промес, Зе Луиш и Джано. В составе Уфимцев есть Слай, Стоцкий и Сысуев. Зинченко и Засеев - в запасе.

Первая минута матча - первый гол. Трибуны взрываются. Гол забил Иван Пауревич! Но счастье уфимских болельщиков длится недолго. На девятой минуте матча Мельгарехо вбивает мяч в ворота Шелии.

Но уфимцы не сдаются, по флангу прорывается игрок, отдаёт пас в середину штрафной Спартака, мяч задевает руку защитника. Пенальти на 12 минуте игры. Слай точен, Уфа выходит вперёд: 2-1. Игра явно будет веселой.

20 минута матча. Зубарев получает травму, его меняет Безденежных.

22 минута. У ворот Песьякова творится что-то невообразимое. Идёт настоящий штурм, но мяч не идёт в ворота, Пауревич бьет, но выше ворот.

Последние 15 минут матча гости больше владеют мячом, уфимцы огрызаются, шансы поразить ворота есть у тех и других.2:1- с таким счетом команды уходят на перерыв.

Второй тайм начинается с небольшой задержкой, долго проверяют ворота. Свисток. Спартаковские фанаты взрывают несколько петард, красный дым быстро рассеивается ветром.

55 минута, Слай прорывается по левому флангу, отдаёт пас в центр, но мяч срезается и летит прямо во вратаря.

- Проигрываем 2:1,- в сердцах сообщает кому-то по телефону болельщик с красно-белым шарфом на шее. Он сказал конечно другое слово, но его нельзя употреблять согласно закону о матерных словах.

65 минута, ситуация повторяется, снова Слай рвётся вперёд и делает пас, но сильно. Атака захлёбывается. Ведущий после назначения стандарта на 67 минуте призывает забить гол, трибуны поддерживают:

- Нужен гол!

Навес, и Пауревич забивает во второй раз , и снова головой. 3:1, Уфа - скорее всего в премьер-лиге.

78 минута, на поле выходит Марсиньо. Болельщики подбадривают:

- Осталось 15 минут, и вы в премьер-лиге.

Спартак атакует, уфимцы отбиваются и иногда создают угрозу у ворот соперника. Обстановка накаляется, чудо уже где то близко.

В конце матча тренерский штаб меняет Шелию, его место в воротах занимает Нарубин. Судья добавляет к основному времени матча целых шесть минут. Но это уже ничего не меняет. Уфа остаётся в премьер-лиге. А "Динамо" (Москва) вылетает в ФНЛ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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