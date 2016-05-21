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Фанаты "Уфы" сочинили видеоклипы к решающему матчу со "Спартаком"

21 мая 2016, 11:32
Сегодня решится останется ли ФК «Уфа» в элитном дивизионе страны. В столице Башкирии сегодня пройдёт матч между местной «Уфой» и московским «Спартаком», по итогам тура станет известно, сохранят ли горожане прописку в российской премьер-лиге. Болельщики креативно поддерживают свою команду.

Сегодня решится останется ли ФК «Уфа» в элитном дивизионе страны

В столице Башкирии сегодня пройдёт матч между местной «Уфой» и московским «Спартаком», по итогам тура станет известно, сохранят ли горожане прописку в российской премьер-лиге.

Сейчас уфимцы занимают предпоследнее место в чемпионате и в случае поражения в последнем туре от московского «Спартака» горожанам придётся забыть о премьер-лиге как минимум на год.

Но не все так плохо как кажется, есть два варианта, при которых «Уфа» сохранит прописку в лиге:

  1. Победа над «Спартаком» и поражение хотя бы одного из соседей уфимцев по турнирной таблице. Это «Анжи», который сыграет с «Крыльями советов», «Динамо» чьим соперником в последнем туре будет «Зенит», и «Кубань» играющая с «Уралом». При таком раскладе «Уфа» выходит на стыковые матчи с клубами из ФНЛ, и будет доказывать свою профпригодность уже летом.
  2. Победа над «Спартаком» и поражение всех, перечисленных выше клубов. В таком случае «Уфа» закончит чемпионат на 12 строчке и избежит не только вылета из элиты, но и стыковых матчей.

Напомним, год назад генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ставил клубу задачу занять место в десятке сильнейших клубов России.

Чтобы поддержать команду, активные болельщики сочинили песни и выложили их в Youtube. Вот пара таких песен.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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