Фанаты "Уфы" сочинили видеоклипы к решающему матчу со "Спартаком"

Сегодня решится останется ли ФК «Уфа» в элитном дивизионе страны
В столице Башкирии сегодня пройдёт матч между местной «Уфой» и московским «Спартаком», по итогам тура станет известно, сохранят ли горожане прописку в российской премьер-лиге.
Сейчас уфимцы занимают предпоследнее место в чемпионате и в случае поражения в последнем туре от московского «Спартака» горожанам придётся забыть о премьер-лиге как минимум на год.
Но не все так плохо как кажется, есть два варианта, при которых «Уфа» сохранит прописку в лиге:
Напомним, год назад генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ставил клубу задачу занять место в десятке сильнейших клубов России.
Чтобы поддержать команду, активные болельщики сочинили песни и выложили их в Youtube. Вот пара таких песен.