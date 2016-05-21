Фанаты "Уфы" сочинили видеоклипы к решающему матчу со "Спартаком"

Сегодня решится останется ли ФК «Уфа» в элитном дивизионе страны. В столице Башкирии сегодня пройдёт матч между местной «Уфой» и московским «Спартаком», по итогам тура станет известно, сохранят ли горожане прописку в российской премьер-лиге. Болельщики креативно поддерживают свою команду.