mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители поселка Дмитриевка под Уфой жалуются на несанкционированные свалки

20 мая 2016, 18:11
Около поселка Дмитриевка образовалось сразу несколько несанкционированных свалок. Возмущенные местные жители написали письмо главе региона Рустэму Хамитову. Они считают, что горы мусора сильно портят экологию и просят их ликвидировать.

Свалки расположены в восточной части поселка в двух километрах от трассы М 7.

- Кроме грунтовых вод засоряет и атмосферный воздух, которым мы вынуждены дышать, более того данная свалка расположена рядом с лесным массивом, деревья уже начали засыхать, - пишет общественник поселка от лица жителей. - Кроме того чиновники администрации Дмитриевского сельского совета разрешили выбрасывать совхозу "Дмитриевский" отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота возле лесного массива, а это относится к повышенному классу опасности, что в свою очередь, кроме загрязнения сточных вод, выжигает плодородный слой почвы, ну и соответственно от этого очень сильный неприятный запа, причем запах аммиака, который опасен для здоровья человека.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44