Жители поселка Дмитриевка под Уфой жалуются на несанкционированные свалки

- Кроме грунтовых вод засоряет и атмосферный воздух, которым мы вынуждены дышать, более того данная свалка расположена рядом с лесным массивом, деревья уже начали засыхать, - пишет общественник поселка от лица жителей. - Кроме того чиновники администрации Дмитриевского сельского совета разрешили выбрасывать совхозу "Дмитриевский" отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота возле лесного массива, а это относится к повышенному классу опасности, что в свою очередь, кроме загрязнения сточных вод, выжигает плодородный слой почвы, ну и соответственно от этого очень сильный неприятный запа, причем запах аммиака, который опасен для здоровья человека.