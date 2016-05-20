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Застрелившему курсанта в Ставропольском крае вынесли приговор

20 мая 2016, 15:04
Экс-преподаватель школы милиции старший лейтенант Максим Тимашов, застреливший курсанта ставропольского филиала Краснодарского университета МВД, осужден на 9 лет колонии строгого режима, передает корреспондент NewsTracker из зала суда.

Дело было еще в июне 2015 года. Тогда командир взвода первого курса ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Тимашов по неизвестной причине взял и приставил свой пистолет к голове ученика и нажал на курок. В результате первокурсник попал в больницу, где после операции впал в кому и через несколько дней умер.

Тимашова обвинили в убийстве и превышении полномочий. В ходе расследования он заявил, что не подозревал, что оружие было заряжено.
Суд признал Тимашева полностью виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, передает NewsTracker.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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