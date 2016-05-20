Застрелившему курсанта в Ставропольском крае вынесли приговор

Дело было еще в июне 2015 года. Тогда командир взвода первого курса ставропольского филиала Краснодарского университета МВД Тимашов по неизвестной причине взял и приставил свой пистолет к голове ученика и нажал на курок. В результате первокурсник попал в больницу, где после операции впал в кому и через несколько дней умер.
Тимашова обвинили в убийстве и превышении полномочий. В ходе расследования он заявил, что не подозревал, что оружие было заряжено.
Суд признал Тимашева полностью виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, передает NewsTracker.