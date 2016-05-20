В Башкирии создадут полномасштабную психиатрическую клинику

Мэтт Мьюджин - руководитель программы по охране психического здоровья Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Зураб Кекелидзе - генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.
На встрече с ними Рустэм Хамитов сказал, что работа по укреплению Республиканского клинического психотерапевтического центра продолжается:
- У нас хороший план действий на ближайшие несколько лет. В республике будет создана полномасштабная клиника.
Глава Башкирии попросил помощи у Кекелидзе и Мьюджина в развитии психотерапевтических центров. Приглашенные специалисты тепло отозвались об организации в Уфе VI Национального конгресса по социальной психиатрии и наркологии и выразили благодарность за качество подготовки к мероприятию.