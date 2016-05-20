В Башкирии создадут полномасштабную психиатрическую клинику

Глава Башкирии попросил помощи у Кекелидзе и Мьюджина в развитии психотерапевтических центров. Приглашенные специалисты тепло отозвались об организации в Уфе VI Национального конгресса по социальной психиатрии и наркологии и выразили благодарность за качество подготовки к мероприятию.