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В Башкирии ребенок утонул в выгребной яме

20 мая 2016, 10:17
18 мая в селе Уральск Учалинского района обнаружили тело маленького мальчика с признаками утопления. Днем ребенок 2,5 лет играл с мячом во дворе. Его мама в это время находилась дома с младшим ребенком.И тут случилось несчастье.

Сначала мальчик расковырял дыру в основании выгребной ямы, вытащив кусок резины. И тут мяч угодил в отверстие, ведущее в выгребную яму. Когда ребенок пытался его достать, он упал в эту яму через проделанное отверстие. Взрослым рассказали об этом дети, игравшие во дворе во время случившегося.

Не смотря на то, что скорая помощь прибыла вовремя, спасти ребенка не удалось. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти малыша. В ходе проверки оценят действия взрослых, оставивших малыша без присмотра.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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