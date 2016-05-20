В Башкирии ребенок утонул в выгребной яме

Сначала мальчик расковырял дыру в основании выгребной ямы, вытащив кусок резины. И тут мяч угодил в отверстие, ведущее в выгребную яму. Когда ребенок пытался его достать, он упал в эту яму через проделанное отверстие. Взрослым рассказали об этом дети, игравшие во дворе во время случившегося.