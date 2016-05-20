Уфимец попал в шорт-лист престижного конкурса фотожурналистики

Уфимец Вадим Брайдов представил свои работы на конкурс в номинации «Главные новости» - серия "Оскольки" из 12 снимков. Фотографии сделаны им в 2015 году.
- Моя серия посвящена трагическим моментам жизни гражданского населения Донбасса в январе-феврале 2015 года, - рассказал Медиакорсети Вадим Брайдов. - В момент ожесточенных боев на пути к Дебальцево артобстрелу подверглись крупные города региона. Война на Донбассе перешла в самую драматическую фазу, в которой снаряды летели со всех сторон, и никто из мирного населения уже не пытался определить, откуда именно летит смерть.
- Этот кадр сделан во время трагических событий у ДК Куйбышева в Донецке 30 января 2015 года, - поделился автор снимка. - Возле ДК шла раздача гуманитарной помощи, когда на площадь прилетел снаряд. Тогда погибли семь мирных граждан.
- Безусловно, в номинации Matic Zorman фаворит! – признается фотограф на своей стене в Facebook. - Но всем удачи, очень хороший отбор.
Мы же хотим пожелать удачи нашему талантливому земляку. Итоги конкурса станут известны в августе. Конкурсные фотографии Вадима можно посмотреть здесь.