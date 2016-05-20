Уфимец попал в шорт-лист престижного конкурса фотожурналистики

- Моя серия посвящена трагическим моментам жизни гражданского населения Донбасса в январе-феврале 2015 года, - рассказал Медиакорсети Вадим Брайдов. - В момент ожесточенных боев на пути к Дебальцево артобстрелу подверглись крупные города региона. Война на Донбассе перешла в самую драматическую фазу, в которой снаряды летели со всех сторон, и никто из мирного населения уже не пытался определить, откуда именно летит смерть.