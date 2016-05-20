Строителям стадиона для ЧМ-2018 в Ростове выплатят зарплату

Строителям долгое время не платили зарплату. Им даже пришлось устраивать забастовку. Но сейчас ситуация разрешилась. Все долги будут погашены, пообещали подрядчики, участвующие в строительстве стадиона «Ростов-Арена», сообщили RostovGazeta в пресс-центре министерства строительства Ростовской области.
Чиновники из правительства Ростовской области приехали на стадион и пообщались там и с забастовщиками, и с их нанимателями. По словам сотрудника пресс-службы минстроя, факт невыплаты зарплаты действительно был.
- Данный вопрос будет находится на контроле правительства Ростовской области до тех пор, пока строителям не будет полностью выплачена зарплата, - сказали в пресс-службе минстроя области.