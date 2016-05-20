Сайт с базой данных авто отсылает к мессенджеру

В течение дня российские СМИ сообщали о некоем сайте, на котором была размещена база данных автомобилей. Персональные данные якобы были размещены там владельцами авто добровольно. Но многие граждане, найдя там информацию о своем железном коне, отрицают, что они отправляли на сайт свои данные. Теперь при попытке открыть ресурс, открывается страница, отсылающая к мессенджеру Telegram.