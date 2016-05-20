Сайт с базой данных авто отсылает к мессенджеру

Ранее СМИ сообщили, что в Сети появился ресурс, который позволит найти контакты хозяина автомобиля, мешающего проезду, погружаемого на эвакуатор или в других случаях.
Как сообщили эксперты ряду СМИ, ресурс autonum.info, с помощью которого якобы можно было узнать по номеру автомобиля телефон и имя его владельца, использует компиляцию баз данных ГИБДД и страховых компаний, а также информацию из открытых источников.
Теперь этот сайт невозможно открыть, на главной странице появляется отсыл на один из аккаунтов мессенджера Telegram.
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заверил, что ведомство проверяет сайт на предмет соблюдения законодательства о персональных данных.