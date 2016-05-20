Рустэму Хамитову передали привет от лидера Китая

- Китайское руководство передаёт огромный привет, - сказал главный коммунист страны. - На Си Цзиньпиня республика произвела очень яркое впечатление. Я с ним давно знаком.
Геннадий Зюганов имел в виду саммиты ШОС и БРИКС, во время которых Цзиньпинь приезжал в Уфу. И тут же поделился впечатлениями от города:
- Уфа выглядит хорошо. Появилось много новых, ярких зданий, очень интересных, хорошо вписанных в историческую застройку.
Приехал Геннадий Андреевич официально – для того чтобы провести в Уфе форум, посвященный дружбе народов.
- Дружба народов – это то, чем мы должны гордиться, - поделился с журналистами Зюганов. - А великая государственность – это то, что является нашим общим достоянием. Но чтобы это реализовывалось, надо уважительно относиться к человеку труда, развивать чувство справедливости и достоинства. Этому и посвящён наш форум, который пройдёт здесь, у вас.
И снова похвалил республику:
- Башкирия в этом отношении во многом является примером. Здесь всегда проповедовали дружбу. Здесь не было никаких национальных столкновений. Здесь всё делали для укрепления экономического и оборонного потенциала страны. Здесь каждый человек чувствовал себя хорошо и достойно.
Сегодня же Геннадий Зюганов уехал в Стерлитамак.