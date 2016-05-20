Рустэму Хамитову передали привет от лидера Китая

- Дружба народов – это то, чем мы должны гордиться, - поделился с журналистами Зюганов. - А великая государственность – это то, что является нашим общим достоянием. Но чтобы это реализовывалось, надо уважительно относиться к человеку труда, развивать чувство справедливости и достоинства. Этому и посвящён наш форум, который пройдёт здесь, у вас.