ЕГЭ в Башкирии будут сдавать больше 20 тысяч молодых людей

– Два года подряд ценой очень серьёзных усилий ЕГЭ был сдан честно. Надеюсь, что в этом году ни в одном регионе не будет сбоев. Там, где будет сбой, будет личная дисциплинарная ответственность непосредственно всех министров, – подчеркнула вице-премьер.