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ЕГЭ в Башкирии будут сдавать больше 20 тысяч молодых людей

20 мая 2016, 19:23
Сегодня вице-премьер правительства России Ольга Голодец провела видеоселекторное совещание о готовности регионов к проведению Единого государственного экзамена в 2016 году. В Башкирии ЕГЭ в этом году будут сдавать более 20 тысяч молодых людей, из них 19 000 выпускников школ.

– Два года подряд ценой очень серьёзных усилий ЕГЭ был сдан честно. Надеюсь, что в этом году ни в одном регионе не будет сбоев. Там, где будет сбой, будет личная дисциплинарная ответственность непосредственно всех министров, – подчеркнула вице-премьер.

По словам Ольги Голодец, в основной период проведения ЕГЭ в экзаменах примут участие более 750 тысяч человек, из них более 640 тысяч – выпускники текущего года. Основной этап начинается 27 мая со сдачи ЕГЭ по литературе и географии.

– ЕГЭ – важный этап в жизни каждой семьи, каждого сдающего экзамены, поэтому экзамены должны пройти честно, но при этом условия должны быть комфортными. Мы должны понимать, что ребята переживают стресс. Должны быть созданы необходимые медицинские условия, должны быть решены вопросы безопасности, – подчеркнула Голодец.

Вице-премьер также поручила главам регионов лично проконтролировать вопрос с видеонаблюдением на ЕГЭ.

– Только запись сдачи экзамена позволяет честно, бесконфликтно разобрать спорные ситуации в случае необходимости, – подчеркнула она. В работе селектора принимал участие и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Справка:

В Башкирии будут открыты 104 пункта приема экзаменов, в том числе три – при колониях и один – на дому для выпускника, попавшего в ДТП.

С 50 до 75 процентов увеличена доля аудиторий с онлайн-трансляцией. В таком режиме будут работать 75 пунктов с 1 143 аудиториями. Все пункты оборудованы стационарными или переносными металлоискателями.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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