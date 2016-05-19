В Уфе пройдет кредитный субботник

Бригады активистов ОНФ в фирменных майках будут срывать объявления с кустарно изготовленным рекламным текстом, в котором не указан номер лицензии и другие регистрационные данные финансовой организации, зато бросаются в глаза слова «быстро», «мгновенно», «легко», «без справок и поручителей». Участники акции пройдутся по самым людным местам в городе, где обычно расклеивают такую рекламу.