В Уфе пройдет кредитный субботник

Бригады активистов ОНФ в фирменных майках будут срывать объявления с кустарно изготовленным рекламным текстом, в котором не указан номер лицензии и другие регистрационные данные финансовой организации, зато бросаются в глаза слова «быстро», «мгновенно», «легко», «без справок и поручителей». Участники акции пройдутся по самым людным местам в городе, где обычно расклеивают такую рекламу.
К сожалению, по-прежнему широко распространена практика нелегального розничного кредитования фирмами и частными лицами, которые не являются официальными участниками финансово-кредитного рынка. Деятельность таких структур, которые не являются ни банками, ни легальными микрофинансовыми организациями (МФО), влечет за собой серьезные риски: люди сталкиваются с грабительскими процентами, непредсказуемыми условиями по займам, бандитскими методами взыскания долга.