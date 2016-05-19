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В Уфе пройдет кредитный субботник

19 мая 2016, 13:56
Проект ОНФ «За права заемщиков» в субботу, 21 мая проведет в Уфе «кредитный субботник». Участники планируют очистить людные места от рекламы «быстрых займов без документов».

Бригады активистов ОНФ в фирменных майках будут срывать объявления с кустарно изготовленным рекламным текстом, в котором не указан номер лицензии и другие регистрационные данные финансовой организации, зато бросаются в глаза слова «быстро», «мгновенно», «легко», «без справок и поручителей». Участники акции пройдутся по самым людным местам в городе, где обычно расклеивают такую рекламу.

К сожалению, по-прежнему широко распространена практика нелегального розничного кредитования фирмами и частными лицами, которые не являются официальными участниками финансово-кредитного рынка. Деятельность таких структур, которые не являются ни банками, ни легальными микрофинансовыми организациями (МФО), влечет за собой серьезные риски: люди сталкиваются с грабительскими процентами, непредсказуемыми условиями по займам, бандитскими методами взыскания долга.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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