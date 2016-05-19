В Башкирии пенсионер стал жить в автомобиле

Сын предложил ему купить другую квартиру, дескать, на другой улице папе будет комфортнее. Отец поверил, согласился. Сын продал двухкомнатную квартиру и поначалу помогал старику - снимал для него комнаты. Однако эта помощь длилась недолго. Видимо, когда деньги кончились, сын отправил папу восвояси: «Живи, мол, где хочешь».
Несчастный пенсионер переехал жить в автомобиль в собственном дворе. Ни лечь, ни ноги протянуть, ни помыться. Разве мог старик подумать, что когда-нибудь он променяет жизнь в двухкомнатной квартире на унизительное существование в "шестерке"?
Соседи, живущие в соседних домах, сочувствуют старику и помогают чем могут – кто одеяло принесет, кто накормит, а кто усадит на пенек, да помоет бедолагу. Нашлась родственница пенсионера – племянница Оксана, которой он доверяет. Местные жители надеются, что вместе с ней старик разрешит свой жилищный вопрос.