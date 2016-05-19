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В Башкирии пенсионер стал жить в автомобиле

19 мая 2016, 10:57
На улице Худайбердина в Стерлитамаке в старенькой «шестерке» поселился пенсионер. Родной сын выдворил его из квартиры, оставив без средств к существованию. Вот уже шесть лет отпрыск не оказывает старенькому отцу никакой помощи. Об этой истории рассказал местный телеканал.

Сын предложил ему купить другую квартиру, дескать, на другой улице папе будет комфортнее. Отец поверил, согласился. Сын продал двухкомнатную квартиру и поначалу помогал старику - снимал для него комнаты. Однако эта помощь длилась недолго. Видимо, когда деньги кончились, сын отправил папу восвояси: «Живи, мол, где хочешь».

Несчастный пенсионер переехал жить в автомобиль в собственном дворе. Ни лечь, ни ноги протянуть, ни помыться. Разве мог старик подумать, что когда-нибудь он променяет жизнь в двухкомнатной квартире на унизительное существование в "шестерке"?

Соседи, живущие в соседних домах, сочувствуют старику и помогают чем могут – кто одеяло принесет, кто накормит, а кто усадит на пенек, да помоет бедолагу. Нашлась родственница пенсионера – племянница Оксана, которой он доверяет. Местные жители надеются, что вместе с ней старик разрешит свой жилищный вопрос.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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