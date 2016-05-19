В Башкирии пенсионер стал жить в автомобиле

Соседи, живущие в соседних домах, сочувствуют старику и помогают чем могут – кто одеяло принесет, кто накормит, а кто усадит на пенек, да помоет бедолагу. Нашлась родственница пенсионера – племянница Оксана, которой он доверяет. Местные жители надеются, что вместе с ней старик разрешит свой жилищный вопрос.