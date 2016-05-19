Уфу готовят к приезду патриарха Кирилла

В столице Башкирии готовятся к приезду патриарха Кирилла. Глава РПЦ в рамках своего визита в республику планирует посетить и Кафедральный соборный храм Рождества Богородицы, что расположен на улице Кирова. Патриарх всея Руси приедет в Уфу впервые, поэтому ремонтники в усиленном режиме латают асфальт возле храма и крыши ближайшего частного сектора.
Поскольку ближайшие частные дома находятся в плачевном состоянии, им решили поменять страшную крышу на новую и яркую, но сами здания зачем-то вновь красят в серый цвет.