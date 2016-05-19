Уфимский инкассатор через год вернулся на работу после нападения

22 августа 2015 года сотрудники Сбербанка меняли денежные кассеты в банкомате, когда пара злоумышленников облила их горючей жидкостью и подожгла. Скорая, прибывшая на место происшествия, увезла инкассаторов в больницу. Одного сотрудника удалось спасти – его увезли в Москву для прохождения курса лечения и реабилитации. Другой, получивший 90 процентов ожогов тела, скончался.