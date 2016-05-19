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Уфимский инкассатор через год вернулся на работу после нападения

19 мая 2016, 10:05
Напомним, что 22 августа 2015 года на двух инкассаторов Сбербанка напали, облили их горючей жидкостью и подожгли. Одного сотрудника удалось спасти. И вот он наконец смог приступить к работе, сообщили в пресс-службе регионального отделения Сбербанка.

22 августа 2015 года сотрудники Сбербанка меняли денежные кассеты в банкомате, когда пара злоумышленников облила их горючей жидкостью и подожгла. Скорая, прибывшая на место происшествия, увезла инкассаторов в больницу. Одного сотрудника удалось спасти – его увезли в Москву для прохождения курса лечения и реабилитации. Другой, получивший 90 процентов ожогов тела, скончался.

12 мая 2016 суд признал нападавших виновными по статье «Убийство по предварительному сговору, сопряжённым с разбоем». Теперь им светит от 15 до 23 лет тюрьмы. Кроме того, суд обязал преступников выплатить 4,1 миллионов рублей родственникам пострадавших.

Сбербанк материально помог семьям пострадавших, взял на себя восстановление выжившего сотрудника, а родственникам погибшего инкассатора выплатил компенсацию.

Прошел почти год, как пострадавший в результате нападения инкассатор приступил к работе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Сбербанка.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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