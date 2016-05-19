Садоводы и огородники Башкирии собрались на съезд в Уфе

Уже на входе в Госсобрание чувствовалось, что люди от съезда ждут многого.
- Рустэму Закиевичу хотелось бы лично задать вопрос, у нас в саду перебои с водой, когда это уже закончится непонятно, - пожаловалась коррепонденту «Медиакорсети» женщина лет 65-ти.
Пенсионерку ждало разочарование. Глава региона первый в республике съезд садоводов не посетил. Приветственное слово от его имени зачитал вице-премьер Ирек Мухаметдинов. Он подчеркнул, как важны садоводы и огородники для развития страны, а затем вкратце рассказал, что делает для них сегодня государство.
- Партия «Единая Россия» на федеральном уровне начала реализацию проекта «Дом садовода – опора России», а на республиканском – проект «Урожайная грядка», - завершил господин Мухаметдинов. – Мы рассчитываем, что они существенно помогут улучшить положение в отрасли. Желаю Вам плодтворной работы, успехов и богатого урожая.
Далее слово предоставили председателю Госсобрания, лидеру единоросов в Башкирии Константину Толкачеву. Выходить к трибуне для приветствия садоводов он не стал.
- Позвольте мне сидя, - сказал он с места в президиуме. – Сегодня у нас знаменательный день…Будут обсуждаться очень актуальные вопросы…Предложения, которые будут озвучены, будут учтены…Все в наших руках!
Следующий спикер – руководитель проекта единоросов о садоводах Ринат Мигранов – к трибуне вышел. Манера выступления у него была особенно интересна: он был напорист и громогласен. Казалось, присутствующие услышали бы его даже без микрофона.
- Первый, кто серьезно взялся за решение проблем садоводов – это партия «Единая Россия» - гремел он с трибуны. – В рамках уникального проекта «Урожайная грядка» мы организовали безвозмездную раздачу 40 тысяч комплектов семян среди садоводческих товариществ… К сожалению, действующий депутатский корпус Госдумы не обращал внимания на проблемы садоводов. Надеемся, депутаты будущего созыва станут действительно лоббистами интересов республики, в том числе садоводов!
Сказав главное, все три основных спикера, из зала удалились. Как сообщил модератор, он ушли в геральдическиий зал для доработки решения съезда. О насущных проблемах общественники говорили уже без них.
- А если на выборах в Госдуму, кто-то из депутатов пообещает вам решить ваши проблемы в саду, вы за него проголосуете? – спросила я на выходе одну из участниц съезда на выходе.
- Проголосую, - кивнула женщина.