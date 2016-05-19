Садоводы и огородники Башкирии собрались на съезд в Уфе

Пенсионерку ждало разочарование. Глава региона первый в республике съезд садоводов не посетил. Приветственное слово от его имени зачитал вице-премьер Ирек Мухаметдинов. Он подчеркнул, как важны садоводы и огородники для развития страны, а затем вкратце рассказал, что делает для них сегодня государство.