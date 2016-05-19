Парфюмеры опровергли сообщение о криминальном главном инженере

- В отношении главного инженера ОАО «Арнест» никогда не возбуждалось уголовных дел, и данный руководитель является добросовестным и уважаемым работником нашей компании, - пояснили в пресс-службе компании. - Насколько известно администрации предприятия, уголовное дело было возбуждено против бывшего сотрудника ОАО «Арнест», уволившегося в октябре прошлого года и работавшего ведущим специалистом. Эта же информация опубликована и на сайте следственного управления СК.
Действительно, на официальном сайте следкома по Ставропольскому краю говорится, что «возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста ОАО «Арнест», одновременно являющегося заместителем председателя участковой избирательной комиссии № 811 города Невинномысска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)». Бывшего сотрудника подозревают в том, что он взял более 170 тыс рублей в качестве «отката» у одного из партнеров ОАО «Арнест».