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Парфюмеры опровергли сообщение о криминальном главном инженере

19 мая 2016, 12:41
Крупнейший в России производитель парфюмерно-косметической продукции ОАО «Арнест» опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о возбуждении уголовного дела в отношении главного инженера компании. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- В отношении главного инженера ОАО «Арнест» никогда не возбуждалось уголовных дел, и данный руководитель является добросовестным и уважаемым работником нашей компании, - пояснили в пресс-службе компании. - Насколько известно администрации предприятия, уголовное дело было возбуждено против бывшего сотрудника ОАО «Арнест», уволившегося в октябре прошлого года и работавшего ведущим специалистом. Эта же информация опубликована и на сайте следственного управления СК.

Действительно, на официальном сайте следкома по Ставропольскому краю говорится, что «возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста ОАО «Арнест», одновременно являющегося заместителем председателя участковой избирательной комиссии № 811 города Невинномысска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)». Бывшего сотрудника подозревают в том, что он взял более 170 тыс рублей в качестве «отката» у одного из партнеров ОАО «Арнест».

Источник Newstracker

#Желтые новости#Денис Объедкин
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