Парфюмеры опровергли сообщение о криминальном главном инженере

- В отношении главного инженера ОАО «Арнест» никогда не возбуждалось уголовных дел, и данный руководитель является добросовестным и уважаемым работником нашей компании, - пояснили в пресс-службе компании. - Насколько известно администрации предприятия, уголовное дело было возбуждено против бывшего сотрудника ОАО «Арнест», уволившегося в октябре прошлого года и работавшего ведущим специалистом. Эта же информация опубликована и на сайте следственного управления СК.