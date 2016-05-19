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На Волге возобновили движение после розлива нефтепродуктов

19 мая 2016, 16:22
Сегодня на Волге возобновлено прохождение судов через шлюзы Городецкого гидроузла в Нижегородской области после розлива нефтепродуктов. Открытия шлюзов ожидали три теплохода.

Шлюзы закрыли 17 мая после обнаружения пятна в результате розлива нефтепродуктов из буксира. На утро 18 мая пройти Городецкий шлюз не могли три теплохода с более чем 400 пассажирами на борту, уточнила «Ньюс-НН.ру» старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

В ходе проверки транспортной прокуратурой было установлено, что буксир-толкач «Евростар-1» с порожней нефтеналивной баржей «Ксения» следовал по маршруту Санкт-Петербург – Самара и в верхнем бьефе Городецкого шлюза на судне была нарушена технология заполнения расходной топливной цистерны из основного танка буксира-толкача.

- Это и привело к ее переполнению с последующим выбросом нефтепродуктов в акваторию реки, - рассказали в прокуратуре.

После происшествия движение судов на этом участке было приостановлено. Теперь, когда нефтяное пятно было локализовано, а разлившиеся нефтепродукты собраны, движение возобновили.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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