На Волге возобновили движение после розлива нефтепродуктов

Шлюзы закрыли 17 мая после обнаружения пятна в результате розлива нефтепродуктов из буксира. На утро 18 мая пройти Городецкий шлюз не могли три теплохода с более чем 400 пассажирами на борту, уточнила «Ньюс-НН.ру» старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
В ходе проверки транспортной прокуратурой было установлено, что буксир-толкач «Евростар-1» с порожней нефтеналивной баржей «Ксения» следовал по маршруту Санкт-Петербург – Самара и в верхнем бьефе Городецкого шлюза на судне была нарушена технология заполнения расходной топливной цистерны из основного танка буксира-толкача.
- Это и привело к ее переполнению с последующим выбросом нефтепродуктов в акваторию реки, - рассказали в прокуратуре.
После происшествия движение судов на этом участке было приостановлено. Теперь, когда нефтяное пятно было локализовано, а разлившиеся нефтепродукты собраны, движение возобновили.