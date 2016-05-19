На Волге возобновили движение после розлива нефтепродуктов

Шлюзы закрыли 17 мая после обнаружения пятна в результате розлива нефтепродуктов из буксира. На утро 18 мая пройти Городецкий шлюз не могли три теплохода с более чем 400 пассажирами на борту, уточнила «Ньюс-НН.ру» старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.