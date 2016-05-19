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На снижение рейтинга Рустэма Хамитова повлияли дороги

19 мая 2016, 16:16
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации - за март-апрель. Объектом исследования стали руководители субъектов Российской Федерации. При составлении рейтинга его издатели обращались к материалам открытых источников и инсайдерской информации, но главное внимание специалисты ЦИК «Рейтинг» традиционно уделили учёту мнений региональных и федеральных экспертов. Рустэм Хамитов занял 10-ю позицию в рейтинге, спустившись на один пункт.

Политолог, профессор кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы Дмитрий Михайличенко так прокомментировал изменения в рейтинге:

- Нельзя сказать, что глава Башкирии значительно ухудшил свои котировки за первые полгода 2016 года. Однако ряд ЧП и несчастных случаев в республике (в том числе и с летальным исходом) несомненно, повлияли на его котировки. Также традиционно весной было зафиксировано много нареканий на работы дорожных служб из-за неудовлетворительного состояния многих дорог в Уфе и в целом по республике.

При этом решение властей не продавать республиканскую долю (т.н. блокирующий пакет акций 25 % плюс несколько акций) ОАО «Башнефть» однозначно положительно было воспринято жителями. При этом правительство России уже объявило, что федеральная часть «Башнефти» будет приватизирована.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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