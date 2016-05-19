На снижение рейтинга Рустэма Хамитова повлияли дороги

- Нельзя сказать, что глава Башкирии значительно ухудшил свои котировки за первые полгода 2016 года. Однако ряд ЧП и несчастных случаев в республике (в том числе и с летальным исходом) несомненно, повлияли на его котировки. Также традиционно весной было зафиксировано много нареканий на работы дорожных служб из-за неудовлетворительного состояния многих дорог в Уфе и в целом по республике.