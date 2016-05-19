На снижение рейтинга Рустэма Хамитова повлияли дороги

Политолог, профессор кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы Дмитрий Михайличенко так прокомментировал изменения в рейтинге:
- Нельзя сказать, что глава Башкирии значительно ухудшил свои котировки за первые полгода 2016 года. Однако ряд ЧП и несчастных случаев в республике (в том числе и с летальным исходом) несомненно, повлияли на его котировки. Также традиционно весной было зафиксировано много нареканий на работы дорожных служб из-за неудовлетворительного состояния многих дорог в Уфе и в целом по республике.
При этом решение властей не продавать республиканскую долю (т.н. блокирующий пакет акций 25 % плюс несколько акций) ОАО «Башнефть» однозначно положительно было воспринято жителями. При этом правительство России уже объявило, что федеральная часть «Башнефти» будет приватизирована.